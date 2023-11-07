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Шоу-бізнес

«Дуже схожа на Шакіру»: українська співачка показала, якою була 20 років тому, і розповіла, про що жалкує

22:00 9 листопада 2023
Олена Тополя Alyosha

Українська виконавиця Alyosha, яка наразі виступає під справжнім ім'ям Олена Тополя, поділилась з фоловерами архівною фотографією зі своєї молодості. На своїй сторінці в соцмережі 37-річна зірка показала чорно-біле фото. На ньому Олена у рваних джинсах, чорному бюстгальтері та білому топі.

«20 років тому. Що я можу повторити, так це волосся. Ніяких ножиць більше!» — підписала фото співачка.

Користувачі залишили під світлиною тисячі «сердечок» та не пошкодували для співачки компліментів.

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«Мені може здалося, але по моєму дуже схожа на Шакіру тут. Таке відчуття, що зараз фотка заспіває», «Хотілося б, що б ви повторили і ваш музичний стиль 20 років тому», «Ви анітрохи не змінилися! Така ж гарна!» — коментарі такого змісту зібрала фотографія Олени.

Раніше повідомлялося, що співачка Alyosha продемонструвала стрункі ніжки у мінісукні та закликала фоловерів любити себе — бо це найважливіший акт самоповаги.

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