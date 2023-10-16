«Заслуговуєте на щасливе життя»: співачка ALYOSHA продемонструвала стрункі ніжки у мінісукні

Співачка Alyosha, яка у вересні з трьома дітьми повернулася в Україну зі США, де жила з двома синами та донькою, не перестає радувати прихильників. На своїй сторінці у соцмережі українська зірка розмістила фото, на яких позує в червоній та чорній сукнях. Довжина у них коротка, то ж вони ледь прикривають стрункі ніжки артистки. Волосся виконавиця зібрала у хвіст, а образ доповнила туфлями на підборах.

«Любов до себе — це найважливіший акт самоповаги. Це віра в себе незалежно від обставин і вміння відкривати для себе нові горизонти. Коли ми вчимося любити себе — ми стаємо міцнішими і здатними дарувати цю любов іншим. Пам'ятайте, що ви заслуговуєте на щасливе життя. Нехай ця любов до себе буде джерелом вашої сили та натхнення, щоб розвиватися і цінувати кожен момент», — підписала світлини зірка.

Користувачі просто у захваті від Alyosha й засипали її компліментами.

«Я б теж себе любила, якби була така як ти», «мудро та щиро. А взагалі ви просто красуня», — писали вони.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що спокуслива Alyosha в яскравому міні запалила з Владом Дарвіном.

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