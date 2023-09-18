Обстріл Донецька: пушиліну вдалося вціліти (фото, відео)

В окупованому Донецьку пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві паблики та російська пропагандистська агенція «РИА Новости».

За даними пропагандистів, вибухи пролунали біля будівлі так званої "адміністрації голови ДНР" в центрі міста. Було щонайменше одне потрапляння до будівлі.

Пропагандисти запевняють, що будівля «зазнала незначних пошкоджень».

За даними місцевих Telegram-каналів, під час вибухів постраждали двоє людей.

Ватажок окупантів деніс пушилін опублікував відео, в якому стверджує, що не постраждав.

Як писали «ФАКТИ», днями Сили оборони України завдали удару по двом патрульним кораблям окупаційного флоту росії в південно-західній частині Чорного моря.

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