«Не несемо відповідальності»: Львівська політехніка «відхрестилася» від скандальних заяв Фаріон

Національний університет «Львівська політехніка» прокоментував інтерв’ю викладачки Ірини Фаріон журналістці Яніні Соколовій.

«Львівська політехніка від початку російської агресії в Україні, у 2014 році і дотепер, активно та у різний спосіб ― інтелектуальними ресурсами, науковими розробками, волонтерством ― допомагає український воїнам, які борються проти ворога і обстоюють наше право на незалежність і цілісність нашої держави. У лавах українських захисників воюють наші студенти, викладачі, працівники, випускники. Беззаперечно, кожен воїн, який боронить нашу землю і наш народ, незалежно від віросповідання чи мови спілкування, заслуговує найвищої поваги і вдячності. І це ― непорушна позиція нашого університету. У Львівській політехніці діє кодекс корпоративної культури, який визначає моральні принципи, правила та норми спілкування і поведінки учасників академічної спільноти нашого університету. Однак Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом», — йдеться у заяві.

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Тим часом, у «Львівській політехніці», де викладає Ірина Фаріон з'явилися листівки із закликом звільнити її.

«Чому в політехніці досі працюють ті, хто ганьбить честь українських воїнів? Фаріон — геть із Політехніки! Чому керівництво університету мовчить, коли викладач топче гідність наших героїв? Чому керівництво університету мовчить, коли викладач каже: „За справу“ щодо зруйнованого Маріуполя? Чому керівництво університету мовчить, коли викладач закликає до насильства? Чому?» — йдеться у тексті.

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Журналістка Соколова також прокоментувала заяви Фаріон.

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«Ніхто, не має права поливати брудом військових через мову і нав"язувати їм правила мови під час війни. Якою їм зручно зараз під час війни говорити в окопах, штурмах і тд, такою і нехай говорять. Вони ризикують життям, захищаючи наші зади. В тому числі мовознавців. Крапка», — написала вона в Instagram і закликала вчити українську мову та допомагати ЗСУ.

Як писали «ФАКТИ», на вислювлювання Фаріон відреагували також боксер Олександр Усик та командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.

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