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Часникова сіль: страви отримають неповторний смак

20:15 11 листопада 2023
Часникова сіль

Сіль буває не тільки звичайною — білою, але й кольоровою. «ФАКТИ» публікували рецепт кольорової солі з трав і квітів. А сьогодні пропонуємо ще один простий рецепт. Приготувати часникову сіль в домашніх умовах під силу будь-якій господині. Додати варто її в соуси, супи, відварне і смажене м'ясо, рибу, підходить вона для салатів і овочів. А як вона смакує з печеною чи відвареною картопелькою… Рецепт дуже простий, спеції і прянощі можна додавати на свій смак, ділиться фудблогерка Марина Гармаш, яка раніше давала рецепт ікри із солоних огірків.

Інгредієнти:

  • морська сіль — 1 кг;
  • часник — 1−2 головки;
  • суміш перців (в зернах) — 1 ч. л.;
  • коріандр (в зернах) — 1 ч. л.;
  • хмелі-сунелі — 1 ст. л.;
  • солодка паприка -1 ст. л.

Приготування:

Очистіть часник від лушпиння та дрібно подрібніть за допомогою ножа. Можна його розтерти в ступці з додаванням солі. Зерна коріандру і суміш перців горошком подрібніть за допомогою кавомолки (не дрібно) У сіль додайте всі спеції, добре перемішайте. Потім додайте часник і ретельно розітріть, сіль стане злегка вологою.

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Щоб при зберіганні вона не зіпсувалася її необхідно просушити. Для цього на деко постеліть пергамент, насипте сіль і залиште її на пару діб, час від часу перемішуючи. Пересипте з сухі скляні баночки. Використовуйте в міру необхідності. Така добавка додасть страві приємний аромат і неповторний смак.

Нагадаємо рецепт пасти з часникових стрілок.

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