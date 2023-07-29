Паста з часникових стрілок: рецепт смакоти від кулінарки Оксани Вознюк

Літо — щедра пора не тільки на урожай, а й на кулінарні ідеї. Чи куштували ви колись пасту з часникових стрілок? Якщо ні, саме час її приготувати, скориставшись рецептом відомої української кулінарки Оксани Вознюк.

— Я давно використовую у кулінарних цілях часникові стрілки, — розповідає Оксана Вознюк. — Їх додаю у салати, роблю пасту, заморожую. Нещодавно я робила пасту і хочу вам сказати, що той, хто не куштував цю страву, багато втратив. Намажте пасту на свіжий хліб — це смакота неймовірна. Смакуйте вдома не тільки з хлібом, намазуйте на пампушки, додавайте у борщ, рагу, салати, пасти.

Паста з часникових стрілок Часникові стрілки — 300 г

Олія соняшникова або оливкова — 400 г

Сік лимону — 30 г

Сіль — 5 г (я використала сванську сіль)

Перець чорний мелений — 1 г

За бажанням можна додати імбир та чилі. Всі інгредієнти поміщаємо у чашу блендера та зблендовуємо до однорідної консистенції. У стерелізовані банки кладемо пасту та зверху наливаємо олію, щоб краще зберігалась. Олія не дасть потрапити повітрю, кладемо для зберігання у холодильник або підвал чи погріб. Смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти помідорів без оцту на зиму та ожинового варення з кавою.

Фото з альбому Оксани Вознюк

31

Читайте нас у Facebook та Instagram