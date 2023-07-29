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Паста з часникових стрілок: рецепт смакоти від кулінарки Оксани Вознюк

22:29 5 серпня 2023
Паста з часникових стрілок

Літо — щедра пора не тільки на урожай, а й на кулінарні ідеї. Чи куштували ви колись пасту з часникових стрілок? Якщо ні, саме час її приготувати, скориставшись рецептом відомої української кулінарки Оксани Вознюк.

— Я давно використовую у кулінарних цілях часникові стрілки, — розповідає Оксана Вознюк. — Їх додаю у салати, роблю пасту, заморожую. Нещодавно я робила пасту і хочу вам сказати, що той, хто не куштував цю страву, багато втратив. Намажте пасту на свіжий хліб — це смакота неймовірна. Смакуйте вдома не тільки з хлібом, намазуйте на пампушки, додавайте у борщ, рагу, салати, пасти.

Паста з часникових стрілок

  • Часникові стрілки — 300 г
  • Олія соняшникова або оливкова — 400 г
  • Сік лимону — 30 г
  • Сіль — 5 г (я використала сванську сіль)
  • Перець чорний мелений — 1 г
  • За бажанням можна додати імбир та чилі.

Всі інгредієнти поміщаємо у чашу блендера та зблендовуємо до однорідної консистенції. У стерелізовані банки кладемо пасту та зверху наливаємо олію, щоб краще зберігалась. Олія не дасть потрапити повітрю, кладемо для зберігання у холодильник або підвал чи погріб.

Смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти помідорів без оцту на зиму та ожинового варення з кавою.

Фото з альбому Оксани Вознюк

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