У Києві зупинився фунікулер: в КМДА назвали причину

Вранці в середу, 8 листопада, в Києві зупинився фунікулер.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

РЕКЛАМА

«У Києві через технічні причини тимчасово призупинено роботу фунікулера», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

За змінами руху громадського транспорту у столиці можна слідкувати у Telegram-каналі Зміни руху Київпастранс.

Зазначимо, що фунікулер у столиці з'єднує історичне Верхнє місто та Поділ у Києві. Він має всього дві станції. Київський фунікулер не працював з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Після звільнення Київської області його закрили на ремонт. Фунікулер відновив повноцінну роботу у жовтня 2022 року.

РЕКЛАМА

Влітку популярний серед киян і гостей міста рейковий транспорт не працював місяць. Тоді фунікулер зачинявся на щорічний плановий ремонт.

Також у «Київавтодорі» повідомили про намір обмежити на місяць рух транспорту на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе. Там ремонтуватимуть борт і проїжджу частину естакади. Роботи розпочнуться у середу, 8 листопада, та триватимуть до 10 грудня.

РЕКЛАМА

Загалом за даними Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, ремонту потребують 85 мостів та шляхопроводів столиці.

145

Читайте нас у Facebook та Instagram