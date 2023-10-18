Киянам затори забезпечено: 19 жовтня весь день ремонтуватимуть міст Метро
В Києві, де нещодавно обмежували рух на Північному мосту, з 11:00 до 20:00 19 жовтня на мосту Метро через р. Дніпро частково обмежать рух транспорту в напрямку з лівого берега на правий. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».
«Зміни пов’язані із проведенням поточного ремонту дорожнього покриття на мосту. Комунальна корпорація „Київавтодор“ перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту», — йдеться у повідомленні.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Києві обвалилися декілька прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці. А в Оболоньському районі через падіння будівельного крана було змінено маршрути автобусів та тролейбусів.65