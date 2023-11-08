«Денацифікація» йде за планом: в Луганську підірвали авто ексочільника «народної міліції лнр» Філіпоненка
В окупованому ворогом Луганську, де ЗСУ нещодавно вразили російську вертолітну базу, підірвали авто з відомим колаборантом, «депутатом народної ради лнр» та колишнім начальником «народної міліції» михайлом філіпоненком.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
«Ексначальник управління „народної міліції лнр“ михайло філіпоненко загинув. Його машину сьогодні взірвали», — написав нардеп.
Його інформацію підтвердили російські пропагандисти з агенції ТАСС.
«Просто якась епідемія. „Прокурора лнр“ горенка просто у робочому кабінеті підірвали „українські диверсанти“. „Міністра мвс лнр“ Корнета підірвали у барбершопі. Він вижив, але загадково зник. Більше про нього жодної інформації з того часу немає. Тепер „трагічно загинув“ ще один представник цієї веселої компанії. Цікаво, чи спишуть на диверсантів цього разу, чи щось нове вигадають?», — іронізує відомий журналіст Денис Казанський.
Повідомляється, що філіпоненка підірвали у власному автомобілі.
«Денацифікація йде за планом», — резюмує Денис Казанський.
Нагадаємо, що за таким же сценарієм українські підпільники наприкінці жовтня ліквідували чотирьох співробітників фсб рф у Бердянську.145