«Денацифікація» йде за планом: в Луганську підірвали авто ексочільника «народної міліції лнр» Філіпоненка

В окупованому ворогом Луганську, де ЗСУ нещодавно вразили російську вертолітну базу, підірвали авто з відомим колаборантом, «депутатом народної ради лнр» та колишнім начальником «народної міліції» михайлом філіпоненком.

РЕКЛАМА

Загиблий зрадник

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Ексначальник управління „народної міліції лнр“ михайло філіпоненко загинув. Його машину сьогодні взірвали», — написав нардеп.

РЕКЛАМА

Його інформацію підтвердили російські пропагандисти з агенції ТАСС.

«Просто якась епідемія. „Прокурора лнр“ горенка просто у робочому кабінеті підірвали „українські диверсанти“. „Міністра мвс лнр“ Корнета підірвали у барбершопі. Він вижив, але загадково зник. Більше про нього жодної інформації з того часу немає. Тепер „трагічно загинув“ ще один представник цієї веселої компанії. Цікаво, чи спишуть на диверсантів цього разу, чи щось нове вигадають?», — іронізує відомий журналіст Денис Казанський.

РЕКЛАМА

Повідомляється, що філіпоненка підірвали у власному автомобілі.

«Денацифікація йде за планом», — резюмує Денис Казанський.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що за таким же сценарієм українські підпільники наприкінці жовтня ліквідували чотирьох співробітників фсб рф у Бердянську.

145

Читайте нас у Facebook та Instagram