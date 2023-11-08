Удари не будуть такими «примітивними»: окупанти вже мають у резерві 870 ракет

Російські військові, схоже, збільшили свої запаси високоточних ракет, що свідчить про зростання російського ракетного виробництва більш швидкими темпами, ніж припускали попередні прогнози. Речник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Вадим Скібіцький заявив, що російські війська мають у резерві загалом 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет. Раніше, 28 серпня, він повідомляв, що російські війська мають в резерві 585 ракет великої дальності, тобто російські війська збільшили свої ракетні запаси на 285 ракет з серпня, констатує Інститут вивчення війни. Крім того, не виключено, що Тегеран може надати своєму союзнику балістичні ракети.

РЕКЛАМА

6 листопада Вадим Скібіцький додав, що в жовтні російські війська виробили в цілому 115 високоточних ракет великої дальності: 30 крилатих ракет «Іскандер-М», 12 крилатих ракет «Іскандер-К», 20 крилатих ракет «Калібр», 40 крилатих ракет Х-101, 9 крилатих ракет Х-32 і 4 балістичні ракети «Кинджал».

28 серпня представник ГУР заявив, що російські оборонні підприємства намагаються виробляти кілька десятків конкретних типів ракет на місяць, що складно через дефіцит іноземних компонентів, а збільшення на 285 ракет в російських резервах з кінця серпня — причому 115 з них були вироблені тільки в жовтні — свідчить про те, що росія збільшила внутрішнє виробництво ракет швидше, ніж прогнозувалося.

Вадим Скібіцький також прокоментував російське внутрішнє виробництво безпілотників, заявивши, що ГУР не спостерігало переміщення безпілотників Shahed з Ірану до росії, оскільки Іран виконав свої перші контракти на поставку Shahed.

РЕКЛАМА

Він заявив, що Іран все ще може відправляти невеликі партії Shahed до росії та додав, що росія почала збільшувати внутрішню збірку безпілотників Shahed з використанням компонентів з Ірану.

Вадим Скібіцький додав, що прогнозовані російські ракетні та безпілотні удари по українській енергетичній інфраструктурі наступної зими, ймовірно, не будуть такими «примітивними», як серія ударів взимку 2022−2023 рр.

РЕКЛАМА

Повідомлялося, що військовий аналітик Петро Черник вважає, що ракетні удари росіяни будуть наносити до останнього дня цієї війни.

РЕКЛАМА

157

Читайте нас у Facebook та Instagram