37.11 / 37.68 39.66 / 40.38
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Відписуюсь»: у мережі не вщухає скандал з Потапом

15:15 8 листопада 2023
Потап

Музикант та продюсер Олексій Потапенко (Потап), якого критикували за пісню «Волонтери», знову обурив мережу через спілкування з російськими колегами. Нагадаємо, перебуваючи у Дубаї Потап відпочивав у компанії росіян. Після скандалу, який викликала ця новина, музикант виклав на своїй сторінці у соціальній мережі строки з нового релізу, звернувшись з проханням до шанувальників вгадати, з ким він буде у дуеті.

«Новий реліз, нова пісня, дует, як ви думаєте з ким, — запитав Потап і запропонував варіанти. — 1. Настя 2. Swoiia 3. Katarina, хто вгадає, той молодець!»

Але дописувачі музиканта, знову привернули увагу на поведінку Потапа, звинувачуючи його у зраді. Було багато і таких, хто вирішив відписатися від його сторінки.

РЕКЛАМА

«Відписуюсь і більше ніколи не бажаю бачити в українському медіапросторі!» — написали у коментарях.

«І як головне, ці люди були топовими, відомими українцями», — замислились шанувальники.

РЕКЛАМА

Лише невелика кількість дописувачів вирішила відповісти на питання Потапа, та написали, що дует, напевно, буде з Настею Каменських, яка проговорилася про справжні стосунки з чоловіком.

РЕКЛАМА

460

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кінь у променях сонця

Дівам — приємні сюрпризи, Терезам — підказки інтуїції, Козерогам — креативні ідеї: гороскоп на день Металевого Коня Каштанчика

Пастуший пиріг

Пастуший пиріг від переможця «МайстерШефа» — картопляна запіканка, «яка нікого не залишить байдужим»

МСЕК

Без військового квитка МСЕК не пройдеш: адвокат пояснив, що з цією вимогою МОЗ не так

салат із тунцем

Дуже смачний та ніжний: готуємо салат з тунцем

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту