Передусім потрібна медична довідка: як і де людям з інвалідністю отримати посвідчення водія

В Україні було створено автошколи для людей з інвалідністю. Це флагманський проєкт Міністерства внутрішніх справ України, який реалізується у рамках ініціативи «Без бар’єрів» та покликаний створити зручні та якісні державні послуги з навчання керування автомобілем та отримання посвідчення водія для людей з порушенням опорно-рухового апарату, пояснює адвокат Олександр Головченко.

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Серед вимог до майбутніх водіїв:

вони бажають навчитися керувати автомобілем з ручним керуванням;

відсутні медичні протипоказання (захворювання й вади), за наявності яких особа не може бути допущена до керування транспортними засобами категорії «В»;

в наявності необхідний перелік документів.

Загальна тривалість навчання — 11 тижнів, з них 64 години — теоретичний курс та 40 годин — практичний курс. Орієнтовна вартість навчання — 6 000 гривень.

Передусім, якщо ви бажаєте навчатись, слід отримати медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом. Пройти медогляд кандидатів у водії транспортних засобів в будь-якому закладі охорони здоров’я, який проводить огляд таких осіб, та отримати довідку за формою 083/о.

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«Для зарахування на навчання необхідно підготувати:

заяву на ім’я директора автошколи із зазначенням своєї адреси та категорії транспортного засобу, право на керування яким особа бажає отримати;

копію паспорта громадянина України або документа, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство чи спеціальний статус;

копію одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про РНОКПП / повідомлення про відмову від його прийняття;

дійсну на дату подання документів медичну довідку встановленого зразка, що підтверджує допущення водія до керування транспортним засобом;

одну кольорову фотокартку розміром 3,5 на 4,5 см.

Прослухати курс лекцій та отримати свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки за встановленою формою.

Для складання теоретичного іспиту необхідно при собі мати:

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копію паспорта громадянина України або документа, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство чи спеціальний статус;

копію одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або повідомлення про відмову від його прийняття;

дійсну на дату подання документів медичну довідку встановленого зразка, що підтверджує допущення водія до керування транспортними засобами відповідних категорій;

квитанцію про внесення плати за послугу.

До практичної підготовки в закладі допускаються особи, які успішно склали теоретичний іспит у територіальному сервісному центрі МВС", — пояснює адвокат.

Іспит складається в сервісному центрі МВС на транспортному засобі з ручним керуванням. Водійське посвідчення отримується в тому ж сервісному центрі МВС, де складається теоретичний іспит. Нині в Україні працюють п’ять автошкіл для людей з інвалідністю — у Києві, Кам’янці-Подільському, Кропивницькому, Львові та Дніпрі.

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