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Спорт

16 жовтих карток за святкування голу: футбольна команда-аутсайдер потрапила до смішної ситуації (фото)

17:38 8 листопада 2023
Сокіл Упоглави

Неординарна ситуація сталася в матчі аматорського чемпіонату Чехії між двома «Соколами» з Лібочован та Упоглави.

Гості безнадійно програвали під час матчу з рахунком 0:6, але на 82-й хвилині їм вдалося «розмочити» рахунок. Щоб відсвяткувати взяття воріт, усі футболісти з Упоглави, включаючи запасних, дружньо зняли з себе ігрові футболки. Арбітру нічого не залишалося, як «нагородити» всіх 16 порушників жовтими картками за неспортивну поведінку.

«Зараз ми програємо практично всі матчі, — пояснив те, що сталося, футболіст з Упоглави Войтех Горки. — У перерві ми сказали собі, що нам потрібно забити хоча б гол. Хтось у роздягальні запропонував роздягнутися, якщо ми заб'ємо гол. На 82-й хвилині це, нарешті, сталося. У нас немає жодних штрафів, тому ми нічого платити не будемо. Ми платимо „натурою“ — у нас так влаштовано, що той, хто отримує невиправдану жовту картку, пригощає всіх пивом у пабі».

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Примітно, що за кілька хвилин після першого голу гості забили ще один, але цього разу вже утрималися від прояву емоцій — інакше матч міг бути й не дограний…

Додамо, що цей поєдинок став останнім в осінній частині сезону-2023/2024 в аматорському чемпіонаті країни. «Сокіл» з Упоглави йде на «зимівлю», посідаючи передостаннє місце в турнірній таблиці лише з трьома очками в активі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українські футболісти-аматори влаштували масову бійку під час матчу.

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