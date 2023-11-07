Росіяни завербували через телеграм: СБУ затримала корегувальника смертельного обстрілу Харкова 6 жовтня (фото)

Ракетний обстріл «Іскандерами» Харкова 6 жовтня, коли рятувальники знайшли під завалами тіла 10-річного хлопчика та його бабусі, корегував чоловік, який працював майстром на місцевому підприємстві, що займається будівництвом автодоріг та мостів.

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Як повідомляють в СБУ, затриманий — агент головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру). Для підготовки ракетної атаки чоловік передав загарбникам електронні координати «цілей» з прив’язкою до місцевості.

Фото СБУ

«Російська спецслужба завербувала його дистанційно через месенджер Телеграм. Під виглядом робочих поїздок агент фіксував місця базування та переміщення українських військ на території регіону. Отриману інформацію передавав до російського гру через „зв'язкового“ з тимчасово окупованої частини на сході України. Ним виявився один з колишніх ватажків терористичної організації „лнр“ на прізвисько „Шаман“, якому СБУ раніше повідомила про підозру», — йдеться у повідомленні.

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Фото СБУ

Фото СБУ

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Фото СБУ

Фото СБУ

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Під час обшуків у затриманого виявлено 4 мобільні телефони та 7 sim-карток різних мобільних операторів із доказами листування з агресором; банківські картки, на які надходили «зарплати» від російського гру; понад 10 тис. доларів.

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Тим часом канал «Оперативний ЗСУ» називає прізвище запроданця — Микола Плахотнік.

Ворожому агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою, зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що нещодавно у Харкові 12 років тюрми отримав російський інформатор, який скоригував удар по найбільшому ринку України «Барабашово».

Ексклюзивний матеріал «У кафе загинув їхній хрещений батько»: що відомо про братів, які корегували ракетний удар по Грозі на Харківщині" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото СБУ

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