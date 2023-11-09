Рада продовжила мораторій на перевірку «ФОПів»: названо новий термін

Влітку цього року у Верховній Раді розглядався законопроєкт щодо повернення податкової системи до довоєнної, зокрема, у галузі оподаткування ФОП та повернення податкових перевірок. Терміни скасування мораторію на перевірки кілька разів переносилися: спочатку визначалося 1 липня, потім 1 серпня…

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І ось у четвер, 9 жовтня, парламент схвалив документ щодо часткового повернення документальних податкових перевірок у другому читанні. Як повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк, за це проголосував 231 парламентар.

За його словами, в тексті майже нічого не змінилося після першого читання, але й деякі новації.

Так, термін повернення документальних планових податкових перевірок перенесено з 1 листопад на 1 грудня, а мораторій на перевірки ФОПів першої та другої групи буде збережено до грудня 2024 року.

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«Прийняття законопроекту — це одна з останніх вимог МВФ для ухвалення траншу», — додав він.

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповідав про поновлення з жовтня штафів за торгівлю без касових апаратів.

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Фото зі сторінки Ярослава Железняка



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