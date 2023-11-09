Мало не здасться: в Україні планують запровадити штрафи за «скручування» пробігу перед продажем авто

«Скручування» пробігу у вживаних автомобілів є частою і досить звичною практикою. Так роблять багато власників, виставляючи на продаж свій автомобіль. Депутати Верховної Ради вирішили виправити цю ситуацію та зареєстрували новий законопроект.

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Ініціатором виступив депутат 9-го скликання від партії «Слуга народу» Артем Дмитрук. Він зареєстрував законопроект № 10216 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо адміністративної відповідальності за фальсифікацію пробігу уживаного транспортного засобу», який має допомогти знизити кількість недобросовісних продавців автомобілів з пробігом.

Парламентарій вважає, що за «скручування» пробігу треба запровадити штрафи від 8,5 тис. до 34 тис. грн. Наразі проєкт закону знаходиться на розгляді в профільному комітеті. Про це свідчить інформація з сайту Верховної Ради станом на четвер, 9 листопада.

«Практика фальсифікації пробігу вживаного транспортного засобу при продажі є досить поширеною на сьогодні. З метою недопущення введення в оману покупців пропонується встановити адміністративну відповідальність за фальсифікацію пробігу вживаного транспортного засобу з метою продажу третім особам, яке виявлене під час реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу», — йдеться у пояснювальній записці.

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Зокрема, за перше порушення нардеп пропонує карати штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8,5 тис. — 17 тис. грн). Якщо таке порушення було здійснене вдруге протягом року, то штраф має становити від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. — 34 тис. грн).

Як писали «ФАКТИ», раніше юристи пояснили, чому вважають штраф за їзду на авто без ближнього світла незаконним.

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