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Чизкейк без основи з печива: подавати з конфітюром

22:33 15 листопада 2023
Чизкейк без основи з печива

Хто ж не любить замовляти чизкейк у кафе чи кондитерській? А чи рахували ви коли-небудь, наскільки дешевше його приготувати в домашніх умовах? Різниця суттєва! Звичайно, багато хто наведе аргумент, що потрібно докласти зусиль і витратити час. Але приготувати чизкейк нескладно — переконайтеся в цьому самі.

Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Особисто я не люблю чизкейк з основою з печива, — каже Елла Іванова. — Тому готую його без неї. Чизкейк виходить смачний і красивий. Він сподобається і дорослим, і дітям.

Чизкейк без основи з печива

  • 450 г домашнього сиру
  • 2 яйця
  • 100 г цукрової пудри
  • 200 вершків
  • 150 г сметани
  • 1 столова ложка лимонного соку
  • Сіль
  • 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю
  • 3 г ванільного цукру

Усі інгредієнти кімнатної температури змішуємо. Виливаємо на пергаментний папір на деко.

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Випікаємо за температури 180 градусів 35 хвилин, а потім при 150 градусах хвилин 40.

Охолоджуємо. Потім на ніч поміщаємо в холодильник. Подавати з улюбленим конфітюром.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт ягідного мінічизкейка з пісочною основою і вершковим кремом.

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Фото з альбому Елли Іванової

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