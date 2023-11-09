Чизкейк без основи з печива: подавати з конфітюром
Хто ж не любить замовляти чизкейк у кафе чи кондитерській? А чи рахували ви коли-небудь, наскільки дешевше його приготувати в домашніх умовах? Різниця суттєва! Звичайно, багато хто наведе аргумент, що потрібно докласти зусиль і витратити час. Але приготувати чизкейк нескладно — переконайтеся в цьому самі.
Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
- Особисто я не люблю чизкейк з основою з печива, — каже Елла Іванова. — Тому готую його без неї. Чизкейк виходить смачний і красивий. Він сподобається і дорослим, і дітям.
Чизкейк без основи з печива
- 450 г домашнього сиру
- 2 яйця
- 100 г цукрової пудри
- 200 вершків
- 150 г сметани
- 1 столова ложка лимонного соку
- Сіль
- 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю
- 3 г ванільного цукру
Усі інгредієнти кімнатної температури змішуємо. Виливаємо на пергаментний папір на деко.
Випікаємо за температури 180 градусів 35 хвилин, а потім при 150 градусах хвилин 40.
Охолоджуємо. Потім на ніч поміщаємо в холодильник. Подавати з улюбленим конфітюром.
І смачного!
Нагадаємо рецепт ягідного мінічизкейка з пісочною основою і вершковим кремом.
Фото з альбому Елли Іванової33