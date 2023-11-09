Чизкейк без основи з печива: подавати з конфітюром

Хто ж не любить замовляти чизкейк у кафе чи кондитерській? А чи рахували ви коли-небудь, наскільки дешевше його приготувати в домашніх умовах? Різниця суттєва! Звичайно, багато хто наведе аргумент, що потрібно докласти зусиль і витратити час. Але приготувати чизкейк нескладно — переконайтеся в цьому самі.

РЕКЛАМА

Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Особисто я не люблю чизкейк з основою з печива, — каже Елла Іванова. — Тому готую його без неї. Чизкейк виходить смачний і красивий. Він сподобається і дорослим, і дітям.

Чизкейк без основи з печива 450 г домашнього сиру

2 яйця

100 г цукрової пудри

200 вершків

150 г сметани

1 столова ложка лимонного соку

Сіль

2 столові ложки кукурудзяного крохмалю

3 г ванільного цукру

Усі інгредієнти кімнатної температури змішуємо. Виливаємо на пергаментний папір на деко.

РЕКЛАМА

Випікаємо за температури 180 градусів 35 хвилин, а потім при 150 градусах хвилин 40.

Охолоджуємо. Потім на ніч поміщаємо в холодильник. Подавати з улюбленим конфітюром.

РЕКЛАМА

І смачного!

Нагадаємо рецепт ягідного мінічизкейка з пісочною основою і вершковим кремом.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Елли Іванової

33

Читайте нас у Facebook та Instagram