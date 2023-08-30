Обов’язково додайте цедру та мигдаль: як готувати чизкейк по-шведськи

Чизкейк — страва європейської та американської кухні, яка являє собою сирний десерт від сирної запіканки до тістечка суфле. В Україні чизкейки також популярні.

Чизкейки в Америці та Канаді готують з сиру «Філадельфія» і його аналогів. Використовують також цукор, яйця, вершки і фрукти. Суміш з цих інгредієнтів кладеться на основу з печива або солодких крекерів. Часто додають приправи (ваніль, шоколад) і прикраси з фруктів, наприклад, полуниці.

А про те, як приготувати чізкейк по-шведськи, розповіли у Telegram-каналі «Там, де смачно».

Для приготування треба взяти: — Сир — 300 г

- Сіль — дрібка

- Цукор — за смаком (достатньо 1 ст.л.)

- Яйце — 1 шт

- Цедра лимона та мигдальні пелюстки — по 1 ст.л.

- Жирні вершки — 100 г Сир потрібно змішати з сіллю, цукром та яйцем. Пробити блендером. Додати цедру та мигдаль. Вершки збити і 2/3 обсягу додати сирну масу. Запікати при 200 градусах у режимі «Конвекція». Прикрасити збитими вершками та ягодами.

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