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Обов’язково додайте цедру та мигдаль: як готувати чизкейк по-шведськи

13:03 30 серпня 2023
Чизкейк по-шведськи

Чизкейк — страва європейської та американської кухні, яка являє собою сирний десерт від сирної запіканки до тістечка суфле. В Україні чизкейки також популярні.

Чизкейки в Америці та Канаді готують з сиру «Філадельфія» і його аналогів. Використовують також цукор, яйця, вершки і фрукти. Суміш з цих інгредієнтів кладеться на основу з печива або солодких крекерів. Часто додають приправи (ваніль, шоколад) і прикраси з фруктів, наприклад, полуниці.

А про те, як приготувати чізкейк по-шведськи, розповіли у Telegram-каналі «Там, де смачно».

Для приготування треба взяти:

— Сир — 300 г
- Сіль — дрібка
- Цукор — за смаком (достатньо 1 ст.л.)
- Яйце — 1 шт
- Цедра лимона та мигдальні пелюстки — по 1 ст.л.
- Жирні вершки — 100 г

Сир потрібно змішати з сіллю, цукром та яйцем. Пробити блендером. Додати цедру та мигдаль. Вершки збити і 2/3 обсягу додати сирну масу. Запікати при 200 градусах у режимі «Конвекція». Прикрасити збитими вершками та ягодами.

Раніше «ФАКТИ» писали про літній салат від веселого стоматолога з Тернополя: видається, страва може легко охолодити навіть у «пекельну спеку».

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