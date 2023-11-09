Майже дві тисячі автомобілів застрягли у багатокілометрових пробках на кордоні через страйк польських перевізників (відео)

На українсько-польському кордоні продовжується ускладнення руху вантажівок. Сьогодні у пункті пропуску «Краковець» на в’їзд в Україну вже утворилася черга з 510 вантажівок. Польські прикордонники пропускають орієнтовно 1−2 автівки на годину. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

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«У „Рава-Руській“ ускладнено рух вантажівок у двох напрямках. Наразі тут спостерігається накопичення у кількості 410 вантажівок. Так само у пункті пропуску „Ягодин“ — черга з 810 вантажівок. Легковики, автобуси, транспорт з гуманітарною допомогою, паливом та небезпечним вантажем пропускають у звичайному режимі», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», 6 листопада польські перевізники почали акції протесту поблизу трьох автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.

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