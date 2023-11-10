«Зоря» пропустила три м'ячі від «товаришів по нещастю» та прикро програла в Лізі конференцій: відеоогляд матчу

У четвер, 9 листопада, у польському Любліні пройшов матч 4-го туру групового турніру Ліги конференцій між командами з країн, що перебувають у стані війни, — луганською «Зорею» та «Маккабі» з Тель-Авіва. Нагадаємо, двобій 3-го туру, який мав відбутися в Ізраїлі 26 жовтня, УЄФА переніс на 25 листопада.

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Ліга конференцій. Група В. 4-й тур

«Зоря» (Луганськ, Україна) — «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) — 1:3

«Зоря»: Турбаєвський, Данченко, Джордан, Батагов, Снурніцин, Нагнойний (Венделл, 87), Мічин (Волошин, 66), Яцик, Кирюханцев (Чурко, 87), Антюх (Алефіренко, 66), Герреро.

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Голи: Алефіренко (74) — Лукассен (7), Перец (26, 43).

Підопічні знаменитого в минулому форварда низки англійських клубів («Лідс», «Тоттенхем», «Ліверпуль») та збірної Ірландії Роббі Кіна не проводили офіційних матчів більше місяця у зв'язку із призупиненням чемпіонату Ізраїлю через загострення військового конфлікту з ХАМАСом. На цьому могли зіграти луганчани, які перебувають у тонусі, але насправді все вийшло не так, як планували хлопці Валерія Кривенцова.

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Не можна сказати, що футболісти «Зорі» виглядали приреченими, та й моменти біля воріт суперника створювалися із завидною регулярністю, але до перерви три м'ячі влетіли в сітку за спиною Турбаєвського.

Після перерви промінчик світла для луганчан спалахнув на 57-й хвилині, але гол Мічина арбітри скасували через офсайд. На 74-й хвилині підопічні Валерія Кривенцова все ж таки «розмочили» рахунок завдяки класно розіграній комбінації та точному удару Алефіренка, і до фінального свистка тиснули на володіння суперника (23:12 за ударами в бік воріт, 13:7 за ударами у площину, 7:5 за кутовими), але всі зусилля, на жаль, виявилися марними.

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Зазначимо, що в іншому матчі групи бельгійський «Гент» із трднощами здолав на виїзді ісландський «Брейдаблік» — 3:2 (Орбан, 6, 54, з пенальті, 69 — Сванторссон, 16, 18).

Становище команд у групі В: 1. «Гент» — 10 очок (4 матчі); 2. «Маккабі» — 6 (3); 3. «Зоря» — 4 (3); 4. «Брейдаблік» — 0 (4).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Лунін парирував пенальті та відстояв «на нуль» у матчі Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Маккабі» Тель-Авів

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