«Зоря» була проти: через війну УЄФА переніс матч луганчан у Лізі конференцій

Європейський футбольний союз, який скасував скандальне рішення про повернення росії в міжнародний футбол, ухвалив перенести матч 3-го туру групового етапу Ліги конференцій між ізраїльським «Маккабі» (Тель-Авів) та луганською «Зорею», що мав відбутися, згідно з календарем, 26 жовтня.

РЕКЛАМА

Український клуб був проти перенесення цієї гри, аргументуючи свою позицію складним календарем і тим фактом, що за дев'ять років війни в Україні, починаючи з 2014-го, жодного разу, незважаючи на всі труднощі, не звертався до УЄФА з проханням перенести той чи інший матч у єврокубках, хоча стабільно всі ці роки виступав на міжнародній арені.

Тим не менш, доводи «Зорі» не були взяті до уваги, і функціонери перенесли матч із четверга, 26 жовтня, на суботу, 25 листопада. Через це рішення луганчанам доведеться перенести виїзний поєдинок 15-го туру чемпіонату України проти «Колоса», який, найімовірніше, відбудеться вже навесні наступного року.

Додамо, що після двох турів групового етапу Ліги конференцій луганчани набрали чотири очки та посідають друге місце в турнірній таблиці, поступаючись бельгійському «Генту» за різницею м'ячів, а у «Маккабі» з Тель-Авіва три бали в активі та третій рядок.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що УЄФА серйозно покарав Україну за підсумками матчів відбору Євро-2024 проти Англії та Італії.

РЕКЛАМА

86

Читайте нас у Facebook та Instagram