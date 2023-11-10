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Суспільство та люди

На війну брати не будуть: ще одна категорія громадян отримала відстрочку від мобілізації

11:50 10 листопада 2023
рятувальники

Незважаючи на чергове продовження термінів воєнного стану та загальної мобілізації, одна група військовозобов'язаних може поки що в обов'язковому порядку не проходити ВЛК.

Це можливо завдяки тому, що Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає відстрочку від мобілізації для співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), пише «Юридичний телеграм».

«На засіданні ВР ухвалили закон 9274, спрямований на вдосконалення законодавства, що діє у сфері цивільного захисту, підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері цивільного захисту у мирний час та в особливий період. Його підтримало 269 депутатів», — додав нардеп Дмитро Разумков.

У пояснювальній записці до закону зазначається, що одним із завдань законопроєкту є відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації працівників органів та підрозділів ДСНС.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як мають реагувати українці, коли військові зупинили машину й намагаються вручити повістку до військкомату.

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