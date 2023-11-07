«Не зможу забезпечувати себе»: Надія Матвєєва зізналась у своїх страхах

Популярна телеведуча Надія Матвєєва, яка розповіла про свого молодого коханого, активно спілкується з шанувальниками на сторінці у соціальній мережі. Нещодавно Надія зізналася у своїх страхах, які переслідують її з початком повномасштабного вторгнення.

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— Я страшенно боялася з 24.02.22, — написала Матвєєва. - Що загину якоюсь жахливою смертю, що не зможу допомогти рідним або втрачу їх, що у мене не буде більше моєї улюбленої справи — телебачення — і фінансової можливості забезпечувати себе та 73-річну маму.

Телеведуча зізнається, що особисті страхи у неї відчуваються дотепер. А ось телебачення вистояло, і вона запустила проєкт «Надійні поради».

Телеведуча зізнається, що особисті страхи у неї відчуваються дотепер

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Однак Матвєєва зізналась, що зіштовхнулась з іншими страхами — чим займатися через 10−15 років, як себе забезпечувати.

— Я почала пошук справи, яка б була мені до душі й мала фінансові перспективи, — продовжила Надія. — Так я прийшла до коучингу, сучасної допоміжної професії, методу досягнення результатів через зміну мислення. Я усвідомила що «це моє».

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Шанувальники підтримали прагнення телеведучої, зізнавшись, що ця професія саме для неї, й побажали натхнення.

«Виходити на нові шляхи завжди хвилююче, — зауважили у коментарях. — Бажаю сил і натхнення!»

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