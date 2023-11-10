Салат «Добрий татко» від Людмили Борщ: з’ївши його, татусь попросить добавку ще тричі

Людмила Борщ — відома кулінарка, чиї рецепти користуються популярністю у багатьох країнах.

Після того, як на її батьківщині заборонили деякі соціальні мережі, Людмила тимчасово припинила розміщувати нові відео, але читачі продовжують дивитися її ролики, використовуючи їх для приготування смачних страв.

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Одна з таких страв, які пані Борщ пропонує до новорічних свят — бюджетний салат «Добрий татко».

Інгредієнти:

Куряча печінка 300 р.

Картопля 3 шт.

Морква 1 шт.

Цибуля 1 шт.

яйця 4 шт.

Огірки мариновані 4 шт.

Майонез

Сіль

Як приготувати такий салат, дивіться у ролику.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати смачний та ніжний салат з тунцем.

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