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Салат «Добрий татко» від Людмили Борщ: з’ївши його, татусь попросить добавку ще тричі

13:10 10 листопада 2023
салат

Людмила Борщ — відома кулінарка, чиї рецепти користуються популярністю у багатьох країнах.

Після того, як на її батьківщині заборонили деякі соціальні мережі, Людмила тимчасово припинила розміщувати нові відео, але читачі продовжують дивитися її ролики, використовуючи їх для приготування смачних страв.

Одна з таких страв, які пані Борщ пропонує до новорічних свят — бюджетний салат «Добрий татко».

Інгредієнти:
Куряча печінка 300 р.
Картопля 3 шт.
Морква 1 шт.
Цибуля 1 шт.
яйця 4 шт.
Огірки мариновані 4 шт.
Майонез
Сіль
Як приготувати такий салат, дивіться у ролику.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати смачний та ніжний салат з тунцем.

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