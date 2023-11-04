37.27 / 37.81 39.68 / 40.40
Київ: +11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Дуже смачний та ніжний: готуємо салат з тунцем

20:45 5 листопада 2023
салат із тунцем

Рецептів салатів з додаванням тунця існує чимало, Однак саме цей буде актуальним як для повсякденного, так і для святкового столу. У приготуванні він дійсно дуже зручний. А ще тунець надзвичайно корисний, пояснює кулінарка Оксана Дорош, яка раніше поділилася рецептом традиційного португальського курячого супу з лимоном.

Приготування:

Беремо консерву тунець у своєму соку або можна замінити на сардини в маслі.

Додаємо 3 варених яйця та 3 варених картоплини, нарізаних кубиками.

РЕКЛАМА

Дрібно ріжемо в салат цибулю-порей або зелену цибулю (але не багато).

Додаємо банку консервованої кукурудзи та червоний перець, нарізаний соломкою.

РЕКЛАМА

Солимо, перчимо на смак.

Заправляємо майонезом.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти салату з кальмаром, рисом та маслинами, а також гарбузового супу від шеф-кухаря Валі Саєнко.

77

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії в Україні

Частині українців зменшать пенсії у 2024 році: кому та чому

Зорі

На Водоліїв чекає важливе знайомство, а на Раків та Дів — неприємна розмова: гороскоп на 5 листопада 2023 року

валюта

Гроші самі попливуть до рук: три знаки зодіаку, перед якими відкриються нові фінансові можливості на вихідних 4−5 листопада

Прання у машині

Рахунки за світло та воду стануть меншими: які хитрі трюки варто використовувати під час прання

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту