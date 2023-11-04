Дуже смачний та ніжний: готуємо салат з тунцем

Рецептів салатів з додаванням тунця існує чимало, Однак саме цей буде актуальним як для повсякденного, так і для святкового столу. У приготуванні він дійсно дуже зручний. А ще тунець надзвичайно корисний, пояснює кулінарка Оксана Дорош, яка раніше поділилася рецептом традиційного португальського курячого супу з лимоном.

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Приготування: Беремо консерву тунець у своєму соку або можна замінити на сардини в маслі. Додаємо 3 варених яйця та 3 варених картоплини, нарізаних кубиками. РЕКЛАМА Дрібно ріжемо в салат цибулю-порей або зелену цибулю (але не багато). Додаємо банку консервованої кукурудзи та червоний перець, нарізаний соломкою. РЕКЛАМА Солимо, перчимо на смак. Заправляємо майонезом. РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти салату з кальмаром, рисом та маслинами, а також гарбузового супу від шеф-кухаря Валі Саєнко.

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