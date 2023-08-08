Баклажани на зиму «Зимовий дракон»: рецепт-знахідка від Людмили Борщ — однієї порції завжди мало

Влітку у багатьох українських сім'ях повним ходом триває процес консервації. Господині роблять салати та закуски з огірків, перцю, помідорів, баклажанів. Саме з баклажанів можна приготувати безліч страв як для повсякденного меню, так і на зиму.

Фуд-блогерка Людмила Борщ у своєму відео поділилася рецептом закуски «Зимовий дракон», в основі якої баклажани.

Зимовий дракон

Інгредієнти:

баклажани 1,5 кг,

болгарський перець 0,5 кг,

гострий перець 110 г, часник 100 г,

цукор 230 г,

мелений чорний перець 1 чайна л

олія рослинна 115 г,

томатний сік 825 г,

сіль 1,5 ст л,

оцет 125 г,

лавровий лист.

Приготування:

Баклажани вимити, нарізати кружальцями завтовшки 1 сантиметр. Залити овочі водою з сіллю та залишити на 30 хвилин.

Помити гострий та солодкий перець, очистити часник. Пропустити їх через м'ясорубку.

З баклажанів злити воду, додати перекручений перець і часник, лавровий лист, цукор, сіль, олію, томатний сік.

Перемішати, закрити кришку і поставити на вогонь. Варити, доки баклажани не стануть м'якими.

Наприкінці додати оцет і дати покипіти ще 3−5 хвилин.

Готову закуску розкласти у стерилізовані банки, закрити. Загорнути у щось тепле, залишити до повного остигання.

За цим рецептом баклажани виходять в міру гострими та солодкими. Блогерка зазначає, що така закуска з'їдається насамперед і її завжди не вистачає.

Раніше ми розповідали, як зробити смачну закуску з огірків з кетчупом.

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