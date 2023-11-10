Росіяни обстріляли Херсонську область, є загиблий та постраждалий

Російські окупанти вранці 10 листопада знов вдарили по Херсону — обстріляли з артилерії Кіндійку. Внаслідок удару загинув 69-річний чоловік.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Близько 10:30 російська армія з артилерії атакувала Кіндійку. Постраждали двоє людей. Від отриманих травм на місці загинув 69-річний чоловік», — пише він.

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Ще один місцевий житель, 63 роки, отримав вибухову травму та поранення спини. Його у стані середньої тяжкості шпиталізували до лікарні.

Росіяни щодня атакують правобережжя Херсонської області з важкого озброєння, артилерії та авіації.

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Так, 9 листопада ворог здійснив 97 обстрілів по території регіону, випустивши 475 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА, АГС, ВКК, ЗУ-23−2 та авіації. Один зі снарядів був ракетним.

По місту Херсону ворог випустив 19 снарядів.

В результаті були пошкоджені житлові будинки, церква та магазин у Бериславському районі, церкву та гаражний кооператив у Херсоні, а також дитячий садок в Херсоні. Загинули двоє людей, 5 отримали поранення.

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