ЗСУ потужно накрили ракетами базу окупантів у Скадовську (фото)

ЗСУ продовжують завдавати точних ударів по базуванню ворога в тилу, як це було, наприклад, в тимчасово окупованому Джанкої, де «прильот» був по базі російських спецпризначенців. А ранком у четвер, 9 листопада, гучно було у тимчасово окупованому Скадовську.

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На каналі «Оперативний ЗСУ» викладають фото з місця влучань та зазначають, що ЗСУ поцілили по будівлі колишнього колгоспу «Радянська Україна» на розі Гагаріна та Портової.

«Зараз там все заблоковано. Вже відомо про мінімум 15 поранених та п'ятьох «хороших руських», — йдеться у повідомленні.

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«Николаевский Ванек», який веде моніторінговий канал, у свою чергу повідомив, що в будівлі постійно дислокувалися «важливі дядьки», і що «прильоти» були по другому поверху, де у двох великих кімнатах знаходилися представники «визвольних військ».

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«Біля будівлі завжди були видні військові машини, більше 10 одиниць, загалом було їх там багато. Кількість виданих квитків в Кобзоново вже нараховує мінімум вісім у бізнес-класі, але ця кількість зростає з кожним часом», — пише він.

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Про цю подію згадували й у ворожих пабліках.

Нагадаємо, що нещодавно в окупованому Луганську підірвали авто з «депутатом народної ради лнр» та колишнім начальником «народної міліції» михайлом філіпоненком, який причетний до катувань українців.

Фото зі сторінки «Оперативний ЗСУ»

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