Потрібна технологічна та більш ефективна зброя: військові експерти дали прогноз закінчення війни

Перед ЗСУ зараз стоять три стратегічних завдання, вважає військовий аналітик, полковник Збройних сил України Петро Черник. Перше — зуміти «дорубати» так звану «лінію суровікіна» в районі Запоріжжя, дійти до північного Приазов’я, «перерубати» сухопутний коридор до Криму і в такий спосіб обвалити південний плацдарм. Друге — втримати Авдіївку, адже це ворота до всієї Донеччини. І третє — здійснити оперативне оточення Бахмута.



Про це він сказав в коментарі сайту ТСН.ua.

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«Бахмут також стратегічна точка у політичному сенсі. Чому? Путін сказав, що його взяли, нагородив недогероїв. Якщо вдасться оточення, і те угруповання буде знищено, а краще, щоб кілька тисяч росіян здалися у полон, то це для нас буде колосальний крок вперед. Часові параметри не візьметься виставити навіть найсвітліший розум планети», — вважає Петро Черник.

До того ж через погіршення погодних умов, зокрема осінніх дощів, активні бойові дії на Донеччині уповільняться, певен військовий експерт Олег Жданов. На його думку, ситуація на лінії фронту, найімовірніше, внесла корективи в плани, які командування будувало на кінець 2023 року. За його словами, головне завдання для військових зараз, окрім звільнення українських територій, — втримати ті позиції, які вони займають.

«Можливо, якщо будуть створені сприятливі умови, а це можливо за рахунок передавання нам технологічної і більш ефективної зброї, ми будемо проводити наступальні операції на окремих оперативних напрямках», — розповів Жданов.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний окреслив скориговане завдання, зазначив експерт. Головне — завдавати максимального ураження, особливо логістиці противника, щоб підготуватися до наступного наступу.

Ще одне важливе питання — ракетні удари. Минулого року на початку листопада росія завдавала масованих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, залишаючи українців без світла та тепла. Сьогодні, коли денна температура сягає вище 15 градусів, у цьому немає сенсу, каже Жданов. За його словами, російська армія чекає на зниження температури повітря хоча б до нуля або заморозків. Крім того, ворог накопичує ракети.

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За даними Головного управління розвідки України, зараз у росіян є в запасах близько 870 високоточних ракет, які можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 кілометрів.

«Все, що було у запасах до війни, за винятком недоторканого запасу, вони загалом застосували. На жаль, 100−120 ракет, найдошкульніших Х-47М2 „Кинджал“, „Іскандер“, Х-101, Х-555 і 3М-14 „Калібр“, поставили на конвеєр», — розповів Петро Черник.

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За його словами, росіяни зі своєї точки зору мислять раціонально: українцям буде погано, холодно, тому вони будуть тиснути на свій уряд. Але Черник вважає, що цього ворог не зможе досягнути. Крім того, в рф зрозуміли, що система нашої протиповітряної оборони суттєво зросла.

«І вони от думають, як завдавати ударів. Бо оці рейди „шахедів“, як я їх називаю, ніщо інше, як комплексне вивчення нашої ППО. Чи будуть масовані залпи — я не маю ні найменшого сумніву. Питання лише коли та якою кількістю ракет. Поки що торішній грудневий рекорд, 236 ракет, вони не повторили», — розповів експерт.

Стосовно закінчення війни, то військові експерти вважають, що бойові дії в Україні припиняться у 2024 році.

«Ця фаза війни буде правильніше сказати. По-справжньому війна з росіянами закінчиться тоді, коли російська федерація розпадеться. Якщо рф не розпадається, навіть якщо путін завтра помре, на його місце прийде Навальний, то через 10−15−20−30 років вони почнуть нову війну. Це константа, котра не підлягає обговоренню», — вважає Черник.

Теоретично перемога можлива, якщо військовим вдасться стиснути лінію розмежування назад до умовного 24 лютого 2022 року, зазначив він.

«Як проходити стару лінію, тобто Донбас, якщо зберігається стійкість управління в рф, я поки що дати чесної воєнної відповіді не можу. Донбас ніхто в лоб ніколи не брав. Підкреслюю, ніколи. Ні в першій, ні в другій світовій війні, історія не знає таких випадків», — зазначає Черник.

Російська армія 10 місяців не могла взяти маленьке місто Бахмут, водночас вона не шкодувала своїх солдатів. Та Україна не буде кидати своїх військових у бій так, як росія продовжує це робити зараз в Авдіївці.

За словами Черника, цілком можливо стиснути лінію розмежування наступного року, завдяки геополітичному моменту — виборам у США.

«Байдену потрібні якісь позитивні результати. І в їхньому розумінні, ну принаймні я так вважаю, повернення статусу-кво старої лінії цілком можливо подавати, як успіх», — вважає Петро Черник.

Олег Жданов наголошує, що війна в Україні може закінчитися всередині 2024 року. За його словами, окрім політичної ситуації в США, на це може вплинути небажання Заходу затягувати війну.

«Так, вони готові нам допомагати стільки, скільки потрібно буде. Але все одно більшість країн схиляються до того, що треба це питання вирішувати. І підтримка України від цього може зростати. Є ймовірність завершення війни. У якому контексті вона буде завершена — це вже наступне питання. А от сам факт закінчення принаймні активної фази бойових дій так, цілком ймовірно», — вважає Жданов.

Нагадаємо, раніше Жданов вже заявляв, що війна в Україні може повністю закінчитися наприкінці весни або початку літа 2024 року.



Разом з тим, в Офісі президента давали більш оптимістичний прогноз на закінчення війни.

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