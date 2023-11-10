Російський ворог вдарив вдень по Дніпропетровській та Херсонській областях: є загибла та поранені

В п'ятницю, 10 листопада, окупанти вдарили дронами по Нікополю в Дніпропетровській області, який і так страждає від ударів артилерії загарбників.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Пообіді ворог вдарив по Нікополю двома дронами-камікадзе», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загинула 67-річна жінка. Також осколкові поранення отримав чоловік 68 років, наразі він ушпиталений.

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«Наслідки атак уточнюються», — додав Лисак.

Також під ворожі обстріли сьогодні, 10 листопада, потрапили село та селище у Бериславському районі Херсонської області.

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Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

За даними представницького органу влади, у селі Тягинка поранення через обстріл отримала 67-річна жінка. Її госпіталізували. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

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А внаслідок удару по Новорайську травмовано жінок 66 та 35 років. Їх також доправили до лікарні.

Нагадаємо, що російські нелюди регулярно б'ють по населених пунктах Херсонської області. Вони проводять свої атаки з лівобережжя регіону, яке все ще перебуває під їхнім контролем. Для ударів ворог використовує артилерію та авіацію.

Так, вранці 10 листопада 2023 р. російські загарбники обстріляли з артилерії Кіндійку. Внаслідок удару загинув 69-річний місцевий мешканець.



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