«Наймиролюбніший» клуб УПЛ у грі з вилученням здолав аутсайдера ліги: відеоогляд матчу

У п'ятницю, 10 листопада, поєдинком у Ковалівці стартував 14-й тур вітчизняної прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 14-й тур

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«Колос» (Ковалівка) — «Минай» — 2:0 (Мілько, 18, Бурда, 35). Юніорські склади — 3:2.

Доля матчу між «наймиролюбнішою» командою ліги «Колосом» (8 нічиїх у 14 поєдинках) та «Минаєм», який досі не перемагав у сезоні, за великим рахунком, була вирішена вже в першому таймі.

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У результаті точні удари Мілька та Бурди не лише принесли команді Ярослава Вишняка (у 50-му поєдинку тренера в УПЛ), що майже весь другий тайм грала у більшості, три очки, а й дозволили ковалівцям продовжити безпрограшну серію в чемпіонаті України до восьми матчів (5 перемог, 3 нічиї).

1:0 Мілько (18-а хв.)

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2:0 Бурда (35-а хв.)

Становище команд:

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1. «Кривбас» — 27 очок (13 матчів);

2. «Дніпро-1» — 27 (13);

3. «Полісся» — 26 (13);

4. «Шахтар» — 24 (11);

5. «Рух» — 21 (13);

6. «Колос» — 20 (14);

7. «Чорноморець» — 19 (12);

8. «Динамо» — 16 (10);

9. «Металіст 1925» — 15 (12);

10. «Ворскла» — 15 (13);

11. ЛНЗ — 13 (13);

12. «Оболонь» — 13 (13);

13. «Зоря» — 10 (11);

14. «Олександрія» — 10 (13);

15. «Верес» — 8 (12);

16. «Минай» — 6 (14).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»); 5 — Андрій Штогрін («Чорноморець»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Едуардо Герреро («Зоря»), Олексій Гуцуляк, Олександр Філіппов (обидва — «Дніпро-1»), Бені Макуана («Полісся»).

У 14-му турі чемпіонату України з футболу також зіграють: «Олександрія» — «Верес», «Полісся» — «Металіст 1925», «Оболонь» — «Ворскла» (11 листопада); «Кривбас» — «Динамо», «Зоря» — ЛНЗ, «Чорноморець» — «Рух», «Шахтар» — «Дніпро-1» (12 листопада).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Зоря» у поєдинку Ліги конференцій програла ізраїльському «Маккабі».

Фото ФК Колос

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