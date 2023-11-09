Де дивитись онлайн «Кривбас» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на матч чемпіонату України

У п'ятницю, 10 листопада, поєдинком у Ковалівці між «Колосом» та «Минаєм», який, як і раніше, не знає радості перемог у нинішньому сезоні, стартує 14-й тур української прем'єр-ліги.

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Продовжиться ігрова програма у суботу, 11 листопада. Столична «Оболонь» прийме на своєму полі полтавську «Ворсклу», «Полісся», яке не програло «Кривбасу» в битві лідерів, зіграє з харківським «Металістом 1925», з якого пішов Едмар, а «Олександрія» в домашньому поєдинку з «Вересом» постарається перервати безвиграшну серію в чемпіонаті, яка вже налічує 11 ігор.

Ще чотири матчі пройдуть у неділю, 12 листопада. Київське «Динамо», яке не може виграти вже в чотирьох матчах поспіль, після поразки від «Шахтаря» (0:1) розлучилося з головним тренером Мірчою Луческу та призначило Олександра Шовковського тимчасово виконуючим обов'язки наставника, вирушить у гості до лідера — криворізького «Кривбасу».

Незважаючи на те, що хлопці Юрія Вернидуба значно випереджають киян у турнірній таблиці, саме «біло-сині» є фаворитами у букмекерів. Наприклад, аналітики Favbet ставки на перемогу «Динамо» приймають із коефіцієнтом 1,85, на нічию — 3,85, на успіх криворіжців — 4,45.

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У Львові зійдуться чемпіон та віцечемпіон за підсумками минулого сезону — донецький «Шахтар», який сенсаційно обіграв каталонську «Барселону» в Лізі чемпіонів, зіграє проти «Дніпра-1», який за підсумками минулого туру зрівнявся за очками з лідером.

Букмекери віддають перевагу «гірникам» у майбутній битві. Контора Favbet ставки на перемогу підопічних Маріно Пушича приймають із коефіцієнтом 1,66, на нічию — 4,30, на успіх хлопців Юрія Максимова — 5,30.

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Також цього дня «Зоря» після поєдинку в Лізі конференцій проти ізраїльського «Маккабі» зустрінеться у Львові з черкаським ЛНЗ, а «Чорноморець», який не знає поразок на домашній арені цього сезону, прийме в Одесі львівський «Рух».

Чемпіонат України. 14-й тур

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10 листопада (п'ятниця)

«Колос» — «Минай» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТВ»

11 листопада (субота)

«Оболонь» — «Ворскла» 13:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТВ»

«Полісся» — «Металіст 1925» 15:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТВ»

«Олександрія» — «Верес» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТВ»

12 листопада (неділя)

«Кривбас» — «Динамо» 13:00 YouTube-канал ФК «Кривбас»

«Зоря» — ЛНЗ 14:00 УНІАН

«Чорноморець» — «Рух» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТВ»

«Шахтар» — «Дніпро-1» 19:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТВ»

Становище команд:

1. «Кривбас» — 27 очок (13 матчів);

2. «Дніпро-1» — 27 (13);

3. «Полісся» — 26 (13);

4. «Шахтар» — 24 (11);

5. «Рух» — 21 (13);

6. «Чорноморець» — 19 (12);

7. «Колос» — 17 (13);

8. «Динамо» — 16 (10);

9. «Металіст 1925» — 15 (12);

10. «Ворскла» — 15 (13);

11. ЛНЗ — 13 (13);

12. «Оболонь» — 13 (13);

13. «Зоря» — 10 (11);

14. «Олександрія» — 10 (13);

15. «Верес» — 8 (12);

16. «Минай» — 6 (13).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»); 5 — Андрій Штогрін («Чорноморець»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Едуардо Герреро («Зоря»), Олексій Гуцуляк, Олександр Філіппов (обидва — «Дніпро-1»), Бені Макуана («Полісся»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сергій Ребров назвав склад на вирішальний матч відбору Євро-2024 з двома дебютантами та поверненим бомбардиром.

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