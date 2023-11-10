Блогерка про заблокований протокол НАЗК щодо генпрокурора: «Пощастило чуваку»

Національне агентство з запобігання корупції та інші антикорупційні органи не спроможні або не зацікавлені забезпечувати персональну відповідальність топ-посадовців. Про це у Facebook написала блогерка, колишня прессекретарка прокуратури Києва Олена Яхно, коментуючи протокол НАЗК щодо очільника Офісу генпрокурора Андрія Костіна.

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Як повідомлялось раніше, у 2021 році НАЗК склало протокол щодо конфлікту інтересів Андрія Костіна, який, будучи народним депутатом, працевлаштував доньку і дружину помічницями колег-нардепів. Протокол досі не дійшов до судового розгляду.

«Людині (Андрію Костіну — ред) дуже пощастило. Щодо його персони не було жодних очікувать (якийсь ноунейм з нізвідки), і відповідно нуль розчарування», — написала Олена Яхно.

Вона нагадала, що крім працевлаштування родичів, Костін мав проблеми з декларуванням, «оптимізував» оподаткування під час продажу нерухомості, має сумнівні політичні зв’язки і блокував судову реформу. Втім, на її думку, «це нікому не цікаво».



«Нещодавно генпрокурор їздив у відрядження до Франції, мабуть, і до доньки в Монако заїхав. Це ж поруч! Так, Костін тепер досить часто їздить. Постійно зустрічається з міжнародними партнерами, розповідає про правову державу, рівність усіх перед законом, неминучу відповідальність для злочинців та інше бла-бла-бла. А про його особисту відповідальність ніхто і не питає. Я ж кажу! Пощастило чуваку», — написала блогерка.

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Довідково. У 2021 році Андрій Костін брав участь у конкурсі на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але експерти з громадських організацій не рекомендували його кандидатуру до призначення через сумнівну репутацію.

Попри це 28 липня 2022 року президент Володимир Зеленський призначив Андрія Костіна головою Офісу генпрокурора.

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В серпні 2023 року дочка Костіна Анастасія спровокувала скандал, поскаржившись у соцмережах на своє закордонне життя. Дівчина опублікувала селфі з підписо «за***ла эта Шотландия, Финляндия, хочу домой в Монако».

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