Протокол НАЗК щодо конфлікту інтересів генпрокурора більше року не передають до суду, — Назар Приходько

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) склало протокол про конфлікт інтересів Андрія Костіна, який нині очолює Офіс генерального прокурора. Судовий розгляд протоколу блокується. Про це повідомив політичний експерт Назар Приходько на своїй сторінці у Facebook.

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Протокол стосується часів, коли Андрій Костін був народним депутатом та очолював комітет Верховної Ради з питань правової політики. Його дочка Анастасія стала помічницею народного депутата від «Слуги народу» Андрія Задорожного, а син Задорожного Іван — помічником Костіна.

Цих та інших віп-родичів серед помічників депутатів тоді виявили журналісти «Радіо Свобода». З вересня 2019 року і щонайменше до жовтня 2021 року Анастасія Костіна та Іван Задорожний щомісяця отримували по 26 тисяч гривень із бюджетних коштів.

«НАЗК побачило в тому конфлікт інтересів, склало протокол. Моє джерело стверджує, що відтоді і до сьогодні ця справа на паузі — жодного руху у бік судового розгляду… Якщо ти народний депутат, перспективи бути притягнутим до кримінальної відповідальності за корупційний злочин мізерні. Якщо ти генеральний прокурор — нульові», — йдеться у повідомленні блогера.

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Назар Приходько нагадав, що вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Анастасія Костіна поїхала за кордон, де потрапила у гучний скандал. А Андрій Костін очолив Офіс генерального прокурора. У дописі експерт звернувся до НАЗК із запитанням, чи справді такий протокол було складено. А також до Костіна та його дочки: «Чи не тисне посада і як там у Монако?».

Як повідомлялося раніше, у жовтні 2021 року журналісти програми «Схеми» нарахували щонайменше 12 родичів народних обранців, які допомагають іншим депутатам за гроші.

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2021 року Андрій Костін брав участь у конкурсі на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але експерти з громадських організацій віднесли його до кандидатів із сумнівною репутацією. Центр протидії корупції також писав, що очолюваний Костиним комітет ВРУ з правової політики блокував судову рефому.

Генпрокурор Костін

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28 липня 2022 року президент Володимир Зеленський призначив Андрія Костіна головою Офісу генпрокурора.

У серпні 2023 року дочка Костіна Анастасія поскаржилася у соцмережах на закордонне життя. Дівчина опублікувала селфі з підписом «за**ала ця Шотландія, Фінляндія, хочу додому в Монако».

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