Генпрокурор говорить про безповоротність покарання, хоча сам уникає відповідальності, — Євген Магда

Заяви генпрокурора України Андрія Костіна про безповоротність покарання за порушення українського законодавства звучать іронічно, адже сам він уникає відповідальності за працевлаштування своєї доньки помічницею народного депутата. Про це у фейсбуці написав директор Інституту світової політики Євген Магда.

РЕКЛАМА

Так експерт прокоментував нещодавню поїздку генпрокурора до Франції, де він «обговорював питання консолідації міжнародних зусиль для забезпечення відповідальності за злочин агресії».

«Тема без жартів, дуже важлива, бо покарання російських воєнних злочинців ми всі прагнемо. Іронія долі у тому, що про безповоротність покарання каже людина, яка сама його старанно уникає. Звісно, не за воєнні злочини, проте за дії, які мають важкі наслідки для репутації», — написав Магда.

Він також припустив, що під час закордонного відрядження генпрокурор міг зустрітися з дочкою.

РЕКЛАМА

«З Франції, до речі, рукою подати до Монако, де, ймовірно, зараз мешкає Анастасія Костіна, яку «за**ала эта Шотландия, Финляндия», — натякнув Магда, що Костін міг зустрітися з дочкою під час поїздки.

Як повідомив блогер Назар Приходько, протокол НАЗК щодо конфлікту інтересів Костіна під час призначення дочки помічницею народного депутата досі не дійшов до судового розгляду. Його заблокували, бо генеральному прокурору «не пасує бути фігурантом справи».

РЕКЛАМА

Євген Магда нагадав кейс колишнього прем’єр-міністра Франції Франсуа Фійона, який аналогічним чином працевлаштував дружину та дітей, що коштувало йому політичної кар’єри та шансів обратися президентом Франції.

Натомість, за його словами, генпрокурор Костін може працевлаштовувати родичів і результативно претендувати на посади у правоохоронних структурах, попри те, що мав проблеми з декларуванням, «оптимізував» оподаткування під час продажу нерухомості, має сумнівні політичні зв’язки й блокував судову реформу, що тепер є топперепоною до вступу України до ЄС і НАТО.

РЕКЛАМА

«Унікальний випадок? Думаю, що ні, — доведено Іриною Венедіктовою, послом України у Швейцарській Конфедерації. Хоча навряд чи Костін переймається. Для нього персонально життя у ЄС наступило. Поки для родини, після відставки, як показує досвід, процес возз’єднання родини не забирає багато часу», — написав Євген Магда.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року журналісти програми «Схеми» Радіо Свобода опублікували розслідування «Сімейна рада». Родичі депутатів «на зарплаті» з бюджету".

Автори нарахували щонайменше 12 родичів народних обранців, які допомагають іншим депутатам за гроші. Серед них була й Анастасія Костіна, яка, бувши помічницею нардепа з фракції «Слуга народу» Андрія Задорожного, отримувала 26 тис. грн зарплати щомісяця. Її батько Андрій Костін на той момент був народним депутатом і очолював Комітет ВРУ з питань правової політики.

У 2021 році Костін претендував на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Експерти з громадських організацій віднесли його до кандидатів із сумнівною репутацією. Попри це, 28 липня 2022 року президент призначив Костіна головою Офісу генпрокурора.

У серпні 2023 року Анастасія Костіна поскаржилась у соцмережах на своє закордонне життя. Дівчина опублікувала селфі з підписо «за*бала эта Шотландия, Финляндия, хочу домой в Монако», а пізніше назвала це жартом.

121

Читайте нас у Facebook та Instagram