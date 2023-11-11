Сильний мокрий сніг на заході та грози на півдні: вихідні в Україні будуть дощовими та вітряними, але не скрізь

Вихідними в Україні збережеться волога погода, яку обумовить «ціла компанія бурхливих метеорологічних явищ».

«Активний циклон із південного заходу Європи з дивною назвою Helmoe зумовить практично повсюди в Україні дощі! Увага! Можливі сильні дощі! І в суботу, і в неділю», — попереджає синоптикиня Наталія Діденко та додає, що в суботу, 11 листопада, без істотних опадів буде східна частина країни.

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Фото Наталії Діденко

Вітер північного західного напрямку досягатиме штормових поривів, до 15−20, подекуди навіть до 25 метрів за секунду.

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У Карпатах через низьку температуру повітря йтиме мокрий сніг, можливо й сильний.

Температура повітря протягом дня особливо не зміниться, у більшості областей +7+12 градусів, на півдні +12+17 градусів. На півдні України дощі можуть супроводжуватися грозами.

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У Києві 11 та 12 листопада очікуються дощовими та вітряними, дощі місцями будуть значними. Негоду посилить північно-західний сильний вітер! Температура повітря у денні години становитиме: у суботу +9, у неділю +7 градусів.

За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, у суботу, 11 листопада у західних областях вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень у більшості областей невеликі, подекуди помірні дощі. У Карпатах мокрий сніг із дощем. Подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +7…+12 °С. У Карпатах протягом доби +2…-3 °С.

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У північних областях вночі без опадів, вдень помірний, місцями значний дощ. Вітер південно-східний, 7 — 12, вдень місцями пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, вдень +4…+9 °С.

У центральних областях вночі без опадів, вранці та вдень дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 7 — 12, вдень місцями пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +8…+13 °С.

У південній частині та Криму вночі місцями короткочасний дощ, вранці та вдень по всій території регіону дощі з грозами. Місцями можливий град та шквали, 15 — 17 м/с. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с, вдень пориви, 15 — 18 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, вдень +13…+18 °С.

На сході України вночі без опадів, у другій половині дня та ввечері на Харківщині невеликі дощі. Вітер південно-східний, 7 — 12, вдень місцями пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі +2…-3 °С, вдень +7…+12 °С.

Фото Укргідрометцентра

У неділю, 12 листопада, в західних областях невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. У Карпатах сильні опади у вигляді снігу та мокрого снігу з дощем. Вітер західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря протягом доби +3…+8 °С. У Карпатах +1…-4 °С.

У північних областях дощова погода. Подекуди опади будуть значними. Вітер вночі змінних напрямків, 3 — 8 м/с, вдень західний, 7 — 12 м/с, пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря протягом доби +7…+12 °С.

У центральних областях дощова погода. Вночі та вранці значні опади, місцями грози. Вітер південно-західний, 9 — 14 м/с, пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря протягом доби становитиме +9…+14 °С.

У південних областях сильний дощ, вдень невеликі опади. Подекуди грози. Вітер південно-західний, 9 — 14 м/с, пориви, 17 — 22 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +10…+15 °С.

У східній частині країни дощі, часом значні. Можлива гроза. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с, пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +12…+17 °С.

Фото Укргідрометцентра

Нагадаємо, що у листопаді на українців очікують кілька магнітних бур: 18−20 листопада — слабка геомагнітна буря; 24−26 листопада — середня геомагнітна буря; 29−30 листопада — слабка буря.

Фото Pixabay



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