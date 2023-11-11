Начальник штабу севастопольської бригади агресора «задвухсотився»

Як повідомляють низка медіа з посиланням на соціальні мережі, днями у московському госпіталі після отриманого в Запорізькій області поранення помер Ян Суханов, начальник штабу «севастопольської» 810-ї бригади агресора, яка наразі зазнає великих втрат на півдні України. Про смерть Суханова написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан «Штірліц» у Телеграм. Він також додав скриншот некролога, де зазначено, що окупант помер у москві в госпіталі ім. Бурденка на 44 році життя.

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Відомо, що Суханов був переведений окупантами у 2018 році в Севастополь з Темрюка, де він командував «382-м окремим батальйоном морської піхоти». З початку масштабного вторгнення у складі 810-ї бригади окупант брав участь у захопленні Мелітополя, а потім у терористичному знищенні Маріуполя.

12 травня минулого року українські військові повідомляли про попереднє поранення Суханова внаслідок артилерійського накриття командного пункту 810-ї бригади. Побічно це визнала пропаганда агресора, розмістивши з Сухановим інтерв'ю у листопаді 2022 року після виписки з госпіталю.

Як бачимо, «другий та останній» візит начштабу до шпиталю Бурденка є маркером вже повторного знищення кістяка командного складу 810-ї бригади на фронті.

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Ян Суханов народився на Далекому Сході, в Южно-Сахалінську, у родині військового. Як командир батальйону морської піхоти кілька разів бував у Сирії, після чого його призначили начальником штабу цієї ж бригади. З 24 лютого 2022 року його відправили на війну в Україну. Бригада зазнала до 85% втрат особового складу у Харківській та Херсонській області. Її спочатку вивели в тил, а далі знову повернули на фронт, кинувши на Херсонський та Запорізький напрямки, де її знову розгромили.

Нагадаємо, днями ЗСУ знищили центр управління угруповання армії рф «Днепр», який відповідає за бойові дії в Херсонській області. В результаті ліквідовано щонаймеше трьох російських старших офіцерів із командування повітряно-десантних військ армії рф.

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А всього з початку вторгнення в Україну російські війська втратили майже 310 тисяч вояків.

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