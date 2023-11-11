Як не стати жертвою шахраїв під час продажу авто: експерт розповів про одну поширену помилку автовласників

Експерти авторинку періодично дають поради автовласникам, застерігаючи їх від поширених помилок. Зокрема, про те, чи потрібно мити автівку під капотом та до чого може призвести нехтування цим правилом.

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Є ще один момент, на який звернув увагу гендиректор директор ClickMechanic Ендрю Джервіс, попередивши водіїв про поширену помилку під час продажу авто, пише «Твоя машина». Йдеться про необхідність відключення від систем автівки гаджетів попередніх автовласників перед передачею ключів покупцеві.

Адже багато сучасних автомобілів оснащені різними вбудованими розважальними системами, до яких водії підключають свої гаджети по Bluetooth, що дозволяє відтворювати музику чи приймати дзвінки в режимі гучного зв’язку.

Якщо цього не зробити, новий автовласникможе отримати доступ до конфіденційних даних, включаючи ім’я, контакти та історію навігації, коди від гаражних воріт тощо попереднього автовласника. Якщо цими даними заволодіють шахраї, то у людини можуть виникнути проблеми.

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Дослідження показало, що більше половини автомобілістів (51%) не відключали синхронізацію своїх телефонів перед продажем автомобіля, а 79% не видаляли свої дані з автомобіля назавжди.

Раніше автоексперти назвали три важливі дії, які дозволять продовжать життя вашої автівки.

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Фото Pixabay

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