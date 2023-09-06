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Ці три дії продовжать життя вашого автомобіля: що важливо пам'ятати водію

15:01 6 вересня 2023
Ремонт машини

Автоексперти часто дають поради водіям з приводу того, що потрібно робити, аби автівка не ставала джерелом проблем. Є специфічні моменти, наприклад, щодо правильного старту роботи автомобіля, особливо в холодних умовах.

А видання t4.com.ua нагадує про три основні загальні правила, дотримання яких забезпечить тривале безремонтне користуванян машиною.

По-перше, це регулярний техогляд. Адже проблемам легше запобігти, аніж боротися з їхніми наслідками. Перевіряти необхідно стан двигуна, компонентів гальмівної системи, фільтрів, акумулятора, а також стежити за рівнем моторної оливи.

По-друге, це регулярне миття автомобіля. Якщо нехтувати цим, то з лакофарбовим покриттям, лобовим склом та оббивкою можуть виникнути серйозні проблеми.

По-третє, це перевірка коліс. Їхній гарний стан робить керування машиною безпечнішим. Важливо регулярно перевіряти тиск у шинах та балансувати колеса.

Раніше експерти дали поради щодо того, як економити пальне, пересуваючись містом та знаходячися у заторах.

Фото Pixabay

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