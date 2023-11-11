Запроданка Ані Лорак, яка повернулася з відпустки, котру провела зі своїм іспанським коханцем (на фото в заголовку), приступила до роботи. Однак підписникам не сподобався образ, який співачка обрала для нового кліпу. На думку фоловерів, макіяж 45-річної співачки, яка родом з Буковини, підкреслив вікові зміни на її обличчі. Фото, викладене Лорак у соцмережі, отримало невтішні коментарі.

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Це фото, викладене Ані Лорак у соцмережах, розкритикували підписники

«Постаріла років на 10, невдалий макіяж», «Без фотошопу не така вже Лорак і молодуха», «Зовсім інша, образ занадто важкий. Не впізнала відразу», — розкритикували співачку користувачі соцмереж.

Пропагандистські ЗМІ зазначають, що останнім часом Лорак стає об'єктом для хейту. Навіть російську публіку, яку вона розважає заради кривавих рублів, не влаштовує невизначена політична позиція артистки. На думку багатьох, українська співачка, яка фінансує фонд, що депортує до рф українських дітей-сиріт із Запорізької, Луганської та Донецької областей, весь час проводити за кордоном, а в росію приїжджає тільки для заробітку.

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