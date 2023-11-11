Орбан проти переговорів з Україною про вступ до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який вкотре заблокувала виділення військової допомоги Україні на суму 500 млн євро, рішуче відкидає рекомендацію Європейської комісії розпочати переговори про вступ до ЄС з Києвом.

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«Україна не в тій формі, щоб вести переговори про вступ», — заявив він в ефірі державного радіо.

Він додав, що Україна знаходиться далеко від членства в ЄС.

Нагадаємо, Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори з Україною про вступ. Країни ЄС повинні одноголосно вирішити, чи буде це реалізовано. Відмова Орбана від рекомендації Комісії ставить під сумнів необхідну одностайність.

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Угорський лідер продовжує підтримувати особливі стосунки з президентом росії володимиром путіним. Трохи більш як три тижні тому він особисто зустрівся з ним на полях зустрічі глав держав і урядів у Пекіні.

За словами Орбана, він не має наміру відступати від своєї відмови від переговорів про вступ, якщо навіть буде якийсь рух у питанні заморожених ЄС коштів. Наразі Брюссель утримує майже 30 мільярдів євро допомоги ЄС для Угорщини через те, що при уряді Орбана верховенство права більше не гарантується достатньою мірою.

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«Відмова Угорщини від початку переговорів про вступ до ЄС з Україною не може бути предметом угоди», — заявив Орбан, який вирішує всі питання в Угорщині вже 13 років.

Лідери ЄС у середині грудня вирішать, чи слід офіційно запросити Україну розпочати переговори про членство. Проте для цього потрібна одностайність серед країн-членів.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на виборах у Словаччині перемогла проросійська партія, лідера якої Фіцо західні ЗМІ називають «словацьким Орбаном».

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