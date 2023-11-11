Пройшов військову підготовку в Іспанії: на війні загинув 21-річний захисник

На передовій поблизу Бахмута, за який ведуться запеклі бої із російськими загарбниками, загинув Олександр Прокопченко. 10 листопада зі сльозами на очах його поховали в рідній Славуті на Хмельниччині, повідомляє Славутська міська рада.

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«Олександр здобував освіту у Державному професійно-технічному навчальному закладі „Славутський професійний ліцей“ за спеціальністю „слюсар-газозварювальник“. До повномасштабного вторгнення, з 2021 по 2022 рік, працював на посаді пакувальника-укладальника. З 4 січня 2023 року був прийнятий на військову службу за контрактом. Після військового вишколу в Іспанії приєднався до лав 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Службу проходив на посаді снайпера в/ч А3029».

Попри поранення, додають земляки, воїн пройшов реабілітацію та повернувся на захист нашої Батьківщини. Солдат Олександр Прокопченко загинув 3 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Спірне Бахмутського району Донецької області від численних осколкових поранень. У Героя залишилися батьки, сестра та брат.

Земляки на колінах проводжали в останню путь Олександра Прокопенка

«Олександр був щирою, веселою, життєрадісною людиною, люблячим сином, братом, надійним другом, побратимом та гордістю держави, — повідомляє громада. — Любив футбол, велоспорт. Цінував життя і мав на нього чимало планів… Та клята війна нещадно його відібрала…»

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Раніше «ФАКТИ» розповідали історію розвідника Олексія Мовчана, який став прототипом муралу в Києві. Боєць з позивним «Тінь» загинув під час виконання бойового завдання 1 травня 2022 року на Донеччині.

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