Опозиція у Польщі сформувала коаліцію і вимагає від президента дозволити Дональду Туску очолити уряд

Три опозиційні партії у Польщі, які за результатами недавніх парламентських виборів пройшли до Сейму, оголосили про підписання коаліційної угоди та свою готовність розпочати формування нового уряду. Вони мають намір виступати єдиним блоком, який отримав назву «Громадянська коаліція». До нього увійшли «Громадянська платформа» на чолі з Дональдом Туском, «Третій шлях» та «Нові ліві».

РЕКЛАМА

«Відтепер ми готові взяти на себе відповідальність за нашу країну на найближчі роки», — заявив Туск, який тепер є офіційним кандидатом на посаду прем'єр-міністра від опозиції.

Нагадаємо, перемогу у парламентських виборах здобула партія «Право і справедливість», яка перебуває при владі останні вісім років. Однак вона втратила більшість у Сеймі. Попри це, президент Польщі Анджей Дуда кілька днів тому доручив сформувати новий уряд чинному прем'єр-міністру Матеушу Моравецькому.

Формально Дуда мав на це право, проте всі в країні розуміють, що розклад сил у Сеймі не дає нинішньому главі уряду жодного шансу зберегти свою посаду. У правлячої партії всього 194 із 460 місць у парламенті. «Громадянська коаліція» забезпечила собі 248 місць. І цього цілком достатньо для зміни влади у Польщі.

РЕКЛАМА

Тим не менш Туск не може поки приступити до формування нового кабінету. Йому доведеться чекати, доки Моравецький не оголосить офіційно, що не зміг створити коаліцію.

Дональд Туск різко розкритикував рішення президента. «Консерватори сподіваються таким чином затягнути час і вкрасти у нас із вами ще кілька днів, можливо, два-три тижні. Це непатріотично та нецивілізовано. Зрештою, на мій погляд, вони дуже пошкодують, що затягли цей принизливий момент», — заявив Туск.

РЕКЛАМА

Тим часом оборонне відомство Польщі заявило про намір створити найсильнішу армію в Європі та витратити 22 мільярди доларів на закупівлю новітньої зброї в Південній Кореї.

РЕКЛАМА

58

Читайте нас у Facebook та Instagram