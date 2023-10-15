Вибори у Польщі: Туск отримав реальний шанс сформувати уряд

У неділю, 15 жовтня, у Польщі відбулися парламентські вибори. Виборчі дільниці закрилися о 21:00 за місцевим часом. Незабаром після цього були опубліковані результати екзит-полу Ipsos.

Вони показали, що партія «Право та справедливість» (PiS), яка перебуває при владі з 2015 року, перемогла, але з невеликою перевагою. За неї проголосувало 36,8% виборців.

Друге місце посіла головна опозиційна партія «Громадянська коаліція» (КО) на чолі з Дональдом Туском, колишнім президентом Європейської Ради. Вона набрала 31,6% голосів.

Нагадаємо, у Сеймі 460 місць. PiS на чолі зі своїм лідером Ярославом Качинським може розраховувати на 200 із них. Це позбавляє її можливості самостійно сформувати новий уряд, як це було раніше. Щобільше, як вважають експерти, Туск має реальний шанс створити ліберальну коаліцію та обійняти посаду прем'єр-міністра.

За прогнозами, «Громадянська коаліція» отримає в Сеймі 163 місця. Туск може покликати до коаліції ще дві партії — «Третій шлях» (13%) та «Нових лівих» (8,6%).

Туск обіцяє налагодити відносини Варшави з Брюсселем, які були напруженими через численні сутички з таких питань, як незалежність судової влади, права ЛГБТ та міграція. ЄС неодноразово критикував польську владу за посилення політичного впливу на суди та перетворення державних ЗМІ на пропагандистські кошти. Різку критику викликав також закон, який фактично заборонив аборти у Польщі. У зв'язку із цими розбіжностями та небажанням Варшави прислухатися до критики Брюссель заморозив близько 110 мільярдів євро коштів ЄС, які призначалися для Польщі.

Качинський використав це під час передвиборчої кампанії. Він постійно казав, що 15 жовтня поляки виберуть, хто ними керуватиме — польський уряд та Сейм чи «Брюссель та Берлін».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на парламентських виборах у Словаччині перемогла проросійська партія на чолі з колишнім прем'єр-міністром Робертом Фіцо.

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