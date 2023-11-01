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Світ

Призвуть 200 тисяч осіб: Польща хоче створити найсильнішу армію в Європі

20:15 3 листопада 2023
польські військові

У Польщі, яка збирається з 2024 року скасувати пільги для українських біженців, можуть призвати в армію наступного року до 200 000 резервістів, пише Rzeczpospolita. До лав призваних потраплять також ті, хто ніколи раніше не носив військової форми.

Тривалість військових навчань резервістів залежить від цілей навчання: вони можуть бути одноденними, короткостроковими та тривати безперервно до 30 днів, або довгостроковими, які триватимуть до 90 днів. Існує також варіант ротаційних навчань загальною тривалістю до 30 днів. Однак середня тривалість навчання не має перевищувати семи днів.

Як пояснює Rzeczpospolita, призову на навчання можуть очікувати резервісти, які отримали мобілізаційні завдання. Також можуть бути призвані ті, хто має спеціальну кваліфікацію та навички, корисні для польських збройних сил — серед них ІТ-фахівці, лікарі, ветеринари, водії категорій C і D.

На початку жовтня міністр національної оборони Маріуш Блащак заявив, що кількість солдатів у польських збройних силах вже перевищила 186 000 осіб. Він підкреслив, що Польща послідовно прагне створити найпотужнішу сухопутну армію в Європі.

«У нас вже понад 186 000 солдатів під рушницею! Ми послідовно створюємо найсильнішу сухопутну армію в Європі», — написав очільник Міноборони на платформі X (колишній твіттер).

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У червні глава Міноборони говорив, що кількість солдатів у польській армії становить 172,5 тис. Що означає термін «під рушницею»? Як писав портал TVN24, в цю кількість Міністерство оборони включає «не тільки професійних солдатів, але також солдатів WOT, кандидатів у професійні солдати та добровольців основної військової служби.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у Варшаві на початку жовтня розпочали бойове чергування системи Patriot.

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