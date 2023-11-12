Страйк польських перевізників: на кордоні в черзі помер водій вантажівки з України

У суботу, 11 листопада, на польсько-українському кордоні, де проходить акція польських перевізників, помер український водій.

Це сталося перед пунктом пропуску «Дорогуськ — Ягодин». Водій очікував на перетин кордону, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

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Чоловік помер на парковці біля міста Хелм. Деркач додав, що 54-річний чоловік приїхав на парковку та залишився очікувати там на перетин кордону.

«Команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та я особисто приносимо свої співчуття родині, що втратила близьку людину. У той же час, для уникнення маніпуляцій та загострення ситуації навколо блокування кордону, закликаю використовувати виключно офіційну інформацію. Відомо, що 54-річний чоловік сьогодні приїхав на парковку та залишився очікувати там на перетин кордону», — йдеться у повідомленні.

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За словами Сергія Деркача остаточна інформація про причини смерті буде повідомлена польською прокуратурою після вивчення всіх деталей.

«Остаточна інформація про причини смерті буде повідомлена польською прокуратурою після вивчення всіх деталей, проте наразі немає підстав вважати, що смерть сталася через неприродні причини», — зазначив посадовець.

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Нагадаємо, 6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати рух вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова», «Рава-Руська-Гребенне».

Учасники блокади вимагають запровадження комерційних дозволів для українських перевізників та скорочення їхньої кількості до рівня, що існував до російського вторгнення в Україну.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України 13 листопада проведе зустріч на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску.

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