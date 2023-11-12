35.98 / 36.55 38.45 / 39.15
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Авіація у ворога поки що краща: полковник ЗСУ відповів, чи здатна Україна сьогодні знищити Керченський міст

17:12 12 листопада 2023
Вибух на мосту

На сьогоднішній день Україна, на жаль, не може знищити Кримський (Керченський) міст, оскільки ракети SCALP та TAURUS не зможуть дістати до нього і завдати споруді суттєвих пошкоджень.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, ексочільник пресслужби Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов, який до окупації Криму очолював Кримський медіацентр Міноборони України.

За його словами, для того, щоб поцілити в Кримський міст нашими ракетами, українська армія має вийти на узбережжя Азовського моря

«Щоб мати можливість для реалізації таких планів. Бо будь-яка повітряна ціль, яка фіксується ворожими радарами, потрапляє в зону уваги російських винищувачів. А авіаційна техніка у ворожої армії значно краща, ніж наша», — розповів Владислав Селезньов.

РЕКЛАМА

Також в інтерв'ю експерт поділився спостереженням, що російська армія намагається докорінно змінити ситуацію на полі бою.

«Щодо окремих ділянок, очевидно, що зараз фактично весь фронт перейшов у такий жвавий рух. Крайнє інтерв’ю Олександра Сирського (Командувач Сухопутних військ ЗСУ. — Авт.) абсолютно чітко підтверджує цю тезу. Ворог активізував свою діяльність. Десь він атакує, десь контратакує. Але те, що він намагається докорінно змінити ситуацію на полі бою, — це факт очевидний», — розповів Владислав Селезньов.

РЕКЛАМА

За його словами, два тижні тому ми чули цифру 400 тисяч російських військовослужбовців, що діють в рамках так званої «спеціальної військової операції», а сьогодні вона збільшилася до 441 тисячі.

«Більше стало артилерійських систем, бронетехніки, зокрема танків, які ворог задіює. І це при тому, що українське військо системно та методично „перетравлює“ ту саму ворожу артилерію та бронетехніку, і втрати ворожої армії неймовірно великі», — розповів Владислав Селезньов.

РЕКЛАМА

Тому на Україну чекає досить складна осінь та не менш складна зима — зокрема, тому, що на фронті ворог буде використовувати боєприпаси від північнокорейських виробників.

За словами Владислава Селезньова, росія ще має можливість виготовляти на власних оборонних підприємствах озброєння, військову техніку та боєприпаси, а також знімати їх з довгострокового зберігання.

«До початку повномасштабної навали у ворога на складах, базах та арсеналах було 14 мільйонів снарядів. Левову частину, понад 10 мільйонів, за ці півтора року ворог вже використав. Але 4 мільйони він має. Зараз є інформація від американської розвідки, що 350 тисяч снарядів передано з Північної Кореї для потреб російського війська. На нас попереду чекає досить складна осінь та не менш складна зима, бо на фронті ворог буде використовувати боєприпаси від північнокорейських виробників», — розповів Владислав Селезньов.

Крім того, по території України, скоріше за все, почнуть літати ракети, тільки-но погодні умови трохи погіршаться, вважає він. Зокрема активно використовуватимуться ракети типу Х-101, Х-555.

«Яких ми останні щонайменше чотири-п'ять тижнів не чуємо. Тобто ворог накопичує ресурси. Генерал Скібіцький, представник українського ГУРу казав, що 585 ракет вони мають на зберіганні, і ворожа промисловість спроможна виготовляти від 100 до 120 ракет на місяць. Минуло десь місяці два, тому не важко порахувати, які ресурси накопичила ворожа армія, і вона ще має перспективу накопичення. А це означає, що в найближчій перспективі знову будуть масштабні ракетні та дронові атаки», — певен Владислав Селезньов.

Ворог також почав застосовувати БПЛА новітніх серій, каже Владислав Селезньов, а це означає, що він вчиться виготовляти більш дешеві безпілотники.

«Як слушно зауважив пан Ігнат, речник Повітряних сил, ворог їх робить з гівна і палок. Але, тим не менш, це зброя, зброя небезпечна, зброя смертельна. Вибухи, які час від часу трапляються на території Хмельниччини, є тому яскравим підтвердженням. Не треба недооцінювати ворога. А єдиний шлях для того, щоб нам перемогти в цьому двобої з ворожою армією, яка приходить нищити нас усіх — це гуртування і робота кожного з нас на нашу спільну перемогу. Не варто сподіватись, що хлопці-оборонці всі питання вирішать. Це війна, яка стосується кожного з нас», — наголосив Владислав Селезньов.

Відзначимо, що цієї зими у України вже точно буде чим відповісти ворогу на його удари по об'єктах критичної інфраструктури, адже парк вітчизняних ударних БПЛА невпинно зростає, як і дальність їх використання на території країни-агресора.

156

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тарифи на електроенергію

З грудня за електрику платитимемо по-новому: що зміниться

тістечко з кремом

Найпростіший рецепт крему для будь-яких тістечок: смачно так, що не відірватися

салат

Салат «Добрий татко» від Людмили Борщ: з’ївши його, татусь попросить добавку ще тричі

військовий

Захищати країну повинні всі: коли можуть мобілізувати чоловіків до 18 та після 60 років (пояснення юриста)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту