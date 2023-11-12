Авіація у ворога поки що краща: полковник ЗСУ відповів, чи здатна Україна сьогодні знищити Керченський міст

На сьогоднішній день Україна, на жаль, не може знищити Кримський (Керченський) міст, оскільки ракети SCALP та TAURUS не зможуть дістати до нього і завдати споруді суттєвих пошкоджень.

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Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, ексочільник пресслужби Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов, який до окупації Криму очолював Кримський медіацентр Міноборони України.

За його словами, для того, щоб поцілити в Кримський міст нашими ракетами, українська армія має вийти на узбережжя Азовського моря

«Щоб мати можливість для реалізації таких планів. Бо будь-яка повітряна ціль, яка фіксується ворожими радарами, потрапляє в зону уваги російських винищувачів. А авіаційна техніка у ворожої армії значно краща, ніж наша», — розповів Владислав Селезньов.

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Також в інтерв'ю експерт поділився спостереженням, що російська армія намагається докорінно змінити ситуацію на полі бою.

«Щодо окремих ділянок, очевидно, що зараз фактично весь фронт перейшов у такий жвавий рух. Крайнє інтерв’ю Олександра Сирського (Командувач Сухопутних військ ЗСУ. — Авт.) абсолютно чітко підтверджує цю тезу. Ворог активізував свою діяльність. Десь він атакує, десь контратакує. Але те, що він намагається докорінно змінити ситуацію на полі бою, — це факт очевидний», — розповів Владислав Селезньов.

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За його словами, два тижні тому ми чули цифру 400 тисяч російських військовослужбовців, що діють в рамках так званої «спеціальної військової операції», а сьогодні вона збільшилася до 441 тисячі.

«Більше стало артилерійських систем, бронетехніки, зокрема танків, які ворог задіює. І це при тому, що українське військо системно та методично „перетравлює“ ту саму ворожу артилерію та бронетехніку, і втрати ворожої армії неймовірно великі», — розповів Владислав Селезньов.

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Тому на Україну чекає досить складна осінь та не менш складна зима — зокрема, тому, що на фронті ворог буде використовувати боєприпаси від північнокорейських виробників.

За словами Владислава Селезньова, росія ще має можливість виготовляти на власних оборонних підприємствах озброєння, військову техніку та боєприпаси, а також знімати їх з довгострокового зберігання.

«До початку повномасштабної навали у ворога на складах, базах та арсеналах було 14 мільйонів снарядів. Левову частину, понад 10 мільйонів, за ці півтора року ворог вже використав. Але 4 мільйони він має. Зараз є інформація від американської розвідки, що 350 тисяч снарядів передано з Північної Кореї для потреб російського війська. На нас попереду чекає досить складна осінь та не менш складна зима, бо на фронті ворог буде використовувати боєприпаси від північнокорейських виробників», — розповів Владислав Селезньов.

Крім того, по території України, скоріше за все, почнуть літати ракети, тільки-но погодні умови трохи погіршаться, вважає він. Зокрема активно використовуватимуться ракети типу Х-101, Х-555.

«Яких ми останні щонайменше чотири-п'ять тижнів не чуємо. Тобто ворог накопичує ресурси. Генерал Скібіцький, представник українського ГУРу казав, що 585 ракет вони мають на зберіганні, і ворожа промисловість спроможна виготовляти від 100 до 120 ракет на місяць. Минуло десь місяці два, тому не важко порахувати, які ресурси накопичила ворожа армія, і вона ще має перспективу накопичення. А це означає, що в найближчій перспективі знову будуть масштабні ракетні та дронові атаки», — певен Владислав Селезньов.

Ворог також почав застосовувати БПЛА новітніх серій, каже Владислав Селезньов, а це означає, що він вчиться виготовляти більш дешеві безпілотники.

«Як слушно зауважив пан Ігнат, речник Повітряних сил, ворог їх робить з гівна і палок. Але, тим не менш, це зброя, зброя небезпечна, зброя смертельна. Вибухи, які час від часу трапляються на території Хмельниччини, є тому яскравим підтвердженням. Не треба недооцінювати ворога. А єдиний шлях для того, щоб нам перемогти в цьому двобої з ворожою армією, яка приходить нищити нас усіх — це гуртування і робота кожного з нас на нашу спільну перемогу. Не варто сподіватись, що хлопці-оборонці всі питання вирішать. Це війна, яка стосується кожного з нас», — наголосив Владислав Селезньов.

Відзначимо, що цієї зими у України вже точно буде чим відповісти ворогу на його удари по об'єктах критичної інфраструктури, адже парк вітчизняних ударних БПЛА невпинно зростає, як і дальність їх використання на території країни-агресора.



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