Естонія першою на пострадянському просторі легалізувала одностатеві шлюби

Естонія стала першою країною на пострадянському просторі, де одностатеві шлюби дозволено законодавчо. Парламент республіки легалізував одностатеві шлюби більшістю голосів. Пакет поправок до закону про сім'ю було ухвалено 55 депутатами проти 34, які голосували проти.

Поправки набудуть чинності з 1 січня 2024 року. Новий закон дозволяє одностатевим подружжям всиновлювати дітей.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас назвала рішення парламенту історичним. Вона зазначила, що легалізація одностатевих шлюбів є вкрай важливою для будівництва суспільства, в якому поважаються права кожної людини. Каллас також заявила, що це рішення ні в кого нічого не забирає, але багатьом дає щось дуже важливе, а також демонструє, що в Естонії люди ставляться один до одного із турботою та повагою.

Європейські ЗМІ також зазначають, що Естонія легалізувала одностатеві шлюби першою з країн Балтії. Усі вони є членами Євросоюзу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що до Верховної Ради було подано законопроєкт про ЛГБТ-партнерство.

Фото з Вікіпедії

59

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram