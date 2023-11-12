Молодик у Скорпіоні 13 листопада: шо заборонено робити в цей день, і кому варто готуватися до труднощів

Завтра, в понеділок, об 11:27 за київським часом українців очікує молодик у Скорпіоні у поєднанні з Марсом та опозиції з ретро-Ураном.

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Астрологи вважають, що молодик у Скорпіоні — це брама до духовної трансформації. Справа в тому, що цей знак зодіаку сконцентрований на глибоких почуттях і відкидає дрібниці на шляху до своєї мети. Тому 13 листопада викличе у багатьох бажання докопатися до істини і позбутися токсичних зв'язків, пише Ua-portal з посиланням на Elle.pl.

Скорпіон вкаже шлях до здійснення головних мрій, адже це водяний знак, пов'язаний з інтуїцією, пристрастю, емоціями та бажаннями. Він символізує трансформацію, необхідність відпустити те, що нас стримує, а також підтримує стратегічні дії та наполегливість.

У сучасній астрології Скорпіоном керує Плутон, планета руйнування та трансформації. У традиційній астрології — Марс, могутній бог війни. Листопадовий молодик посилить напругу — під впливом цих енергій ми можемо захотіти розірвати зв'язки з токсичними для нас речами. Це стосується людей, ситуацій і навіть власних шкідливих звичок.

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«Коли Місяць відродиться на небі 13 листопада 2023 року, пориньте у свої емоції та запитайте себе, чого ви дійсно хочете. Скорпіон покаже вам, від чого потрібно відмовитись, щоб звільнити місце для нових вражень. Пригнічені емоції вийдуть на поверхню, щоб познайомити вас із справжнім я», — радять фахівці.

Вплив супутника Землі буде відчутним протягом трьох днів, тобто, з 12 по 14 листопада. У цей час радять утримуватися від низки вчинків та уникати всіляких провокацій.

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Зокрема в ці дні не можна:

з'ясовувати стосунки, втягуватися в суперечки, заводити конфлікти;

починати нові проєкти, надмірно проявляти активність і перевантажувати себе — не забувайте, що в людини, як і в Місяця, енергія в цей час на нулі;

робити покупки, грошові вкладення;

заводити нові знайомства, відвідувати гучні заходи;

вживати спиртне і переїдати.

Слід також стежити за чистотою думок — намагатися не думати про погане, і провести день максимально спокійно.

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Що можна робити в молодик



Енергію молодика потрібно використовувати для встановлення цілей або ухвалення важливих рішень. Крім цього, в день молодика потрібно:

закінчувати недороблені справи;

віддавати борги;

відмовлятися від шкідливих звичок, наприклад, куріння та алкоголю;

відпочивати — слід накопичувати сили, а не витрачати їх.

Використовуйте цей період для внутрішнього оновлення — постарайтеся зазирнути всередину себе, переосмислити цінності та зрозуміти, що насправді важливо для вас.

В цілому, починаючи з 13 листопада, справи наладяться у Левів, Дів, Терезів та Раків. Представники цих знаків Зодіаку зможуть уникнути неприємних ситуацій і насолодяться увагою як з боку друзів та партнерів. Час також буде придатним для продуктивної роботи, нових проектів та масштабних подорожей.

Приготуватися до труднощів варто Близнюкам, Стрільцям та Водоліям. Вони випробовуватимуть припливи енергії, яку не зможуть втримати в собі. У результаті це може вилитися в поспішні та необдумані рішення, а також у напади агресії та ревнощів.

З 18 листопада Марс з'єднається із Сонцем, що додатково підштовхне багатьох до самовираження, творчості та дасть кар'єрний поштовх. І якщо почати нове життя з чистого листа в цей Молодик, то ефект буде довгостроковим.

Однак цей період буде невдалим для тих, хто вирішив розлучитися з другою половинкою. Все, що зародиться і зруйнується з 13 листопада і до моменту Повного місяця, може залишитися в такому стані на найближчі 2 роки.

В той же час, поки сьогодні, у день Гламурного Песика, до появи на небі молодика залишився деякий час, бажано провести його так, як хочеться вам, не підлаштовуючись під інших й не нехтуючи своїми бажаннями. Тоді ви отримаєте яскраві незабутні враження, запевнюють фахівці.



Крім того, деяким знакам Східного гороскопа варто налаштовуватися на позитив — адже для них в наступному році почнеться фінансовий зліт, який буде тривати п'ять років!

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