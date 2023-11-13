Українські фехтувальниці створили сенсацію на етапі Кубка світу: відео вирішального уколу

Минулого року Владислава Харькова сенсаційно виграла чемпіонат Європи з фехтування, а цього року сенсацією стала жіноча збірна України з фехтування на шпагах — дівчата, зокрема й Харькова, стали переможницями етапу Кубок світу, який проходив в італійському Леньяно.

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В Федерації фехтування України назвали імена золотих призерок: Олена Кривицька, Інна Бровко, Влада Харькова та Джоан Фейбі Бежура. Вони стали найкращими серед 26-ти команд.

Українська збірна мала шостий номер посіву та відтак стартувала одразу в 1/8 фіналу, де на неї чекали чинні чемпіонки Олімпіади-2020 — естонки. Українські шпажистки зуміли зі старту заволодіти ініціативою, не дозволили титулованим опоненткам відіграти втрачені уколи та, зрештою, перемогли з перевагою в чотири очки — 39:34.

Далі українки вийшли на третій номер посіву — збірну Італії. Ця зустріч розгорталась за сценарієм, схожим до попередньої: уже в третьому бою розрив між українками та італійками становив вісім пунктів на користь «синьо-жовтих». У підсумку підопічні Богдан Нікішина виграли зі ще більшим гандикапом — 45:36.

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Протистояння ж з Гонконгом за вихід у фінал вийшло рівнішим. Ближче до екватора зустрічі збірна України змогла вийти в лідерки — Влада Харькова перемогла Лінг Чан Вай із рахунком 6:3. Уже після цього українки почали потроху відриватись від суперниць і під кінець збільшили перевагу до п’яти пунктів — 45:40.

У боротьбі за «золото» українські шпажистки зійшлись зі збірною Республіки Корея, яка мала перший номер посіву та чемпіонку світу 2022-го року Серу Сон у своєму складі. Зі старту Харькова, Кривицька, Бежура та Бровко опинились у ролі тих, хто наздоганяє, але згодом вони зуміли нівелювати відставання та вийти в лідерки.

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Перед завершальним боєм Харькова — Сон рахунок був 36:31 на користь «синьо-жовтих». Однак ця перевага була втрачена — Сон відіграла одразу дев’ять уколів, коли Харькова змогла завдати суперниці лише чотири. Відтак усе вирішилось на пріоритеті, де українка вирвала перемогу з мінімальною перевагою — 41:40.

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Для українських шпажисток це «золото» стало першим за сім років. Востаннє вони підіймались на вершину п’єдесталу Кубка світу ще у 2016 році в Сучжоу: тоді у фіналі українки так само перемогли Південну Корею.

У федерації також зазначили, що днем раніше українські шпажистки виступили в індивідуальній першості в Леньяно. Найкращий результат з усіх показала Кривицька, яка дійшла до 1/8 фіналу — там вона зазнала поразки від чемпіонки Токіо-2020 Сунь Івень (15:8) і стала 15-ою в підсумковому заліку. Ще двоє українок — Харькова та Бежура — завершили виступ у топ-32. Вони посіли 23-тє та 29-те місця відповідно.

Нагадаємо, що цього року неабияки пристрасті розгорілися навколо знаної української шаблістки Ольги Харлан. Через те, що вона відмовилася потиснути руку російській спортсменці, її усували від подальшої участі у змаганнях. Втім, Міжнародна федерація фехтування (FIE) скасувала дію «чорної картки» для українки.

Фото НОК України

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